Хевёдес высказался о соперниках «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов
- © Анар Мовсумов
- РИА Новости
«Невероятная жеребьёвка! Хорошо сбалансированная группа, каждый имеет равные шансы пойти дальше. Мне будет приятно вернуться в Гельзеркирхен, но играть против «Шальке» для меня будет странно. Не представляю, что буду испытывать в игре с ними», — приводит слова Хевёдеса пресс-служба клуба.
Соперниками железнодорожников по группе D станут португальский «Порту», турецкий «Галатасарай» и бывший клуб Хевёдеса — «Шальке».
Ранее определились составы всех групп в Лиге чемпионов сезона-2018/19.