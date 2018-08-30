Хевёдес высказался о соперниках «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес высказал мнение о соперниках команды по групповому этапу Лиги чемпионов.

«Невероятная жеребьёвка! Хорошо сбалансированная группа, каждый имеет равные шансы пойти дальше. Мне будет приятно вернуться в Гельзеркирхен, но играть против «Шальке» для меня будет странно. Не представляю, что буду испытывать в игре с ними», — приводит слова Хевёдеса пресс-служба клуба.

Соперниками железнодорожников по группе D станут португальский «Порту», турецкий «Галатасарай» и бывший клуб Хевёдеса — «Шальке».

Ранее определились составы всех групп в Лиге чемпионов сезона-2018/19.