Хевёдес высказался о соперниках «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов

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Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес высказал мнение о соперниках команды по групповому этапу Лиги чемпионов.
Хевёдес высказался о соперниках «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов
  • © Анар Мовсумов
  • РИА Новости

«Невероятная жеребьёвка! Хорошо сбалансированная группа, каждый  имеет равные шансы пойти дальше. Мне будет приятно вернуться в Гельзеркирхен, но играть против «Шальке» для меня будет странно. Не представляю, что буду испытывать в игре с ними», — приводит слова Хевёдеса пресс-служба клуба.

Соперниками железнодорожников по группе D станут португальский «Порту», турецкий «Галатасарай» и бывший клуб Хевёдеса — «Шальке».

Ранее определились составы всех групп в Лиге чемпионов сезона-2018/19.

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