Смолов против бывшей команды и шанс для Миранчуков: пять причин смотреть матч «Краснодар» — «Локомотив»

Встреча «Краснодара» и «Локомотива» станет центральной в субботней программе 6-го тура Российской премьер-лиги. Обе команды не слишком удачно начали новый сезон, отстав от лидеров национального первенства, что придаст игрокам дополнительный стимул. Матч ознаменуется первым выходом экс-форварда «быков» Фёдора Смолова против своей бывшей команды, а также вероятным появлением в стартовом составе хозяев его сменщика Ивана Игнатьева. Почему не стоит пропускать встречу в Краснодаре — в материале RT.

Сражение команд — участниц еврокубков

«Краснодар» и «Локомотив» избежали участия в отборочных и квалификационных раундах еврокубков и стартуют сразу с групповых этапов. Только «быки» выступят в Лиге Европы, а железнодорожники — в Лиге чемпионов.

Возможно, поэтому оба коллектива подошли к началу сезона не в лучшем физическом состоянии. Особенно это касается действующих чемпионов, которые лишь в четвёртом туре РПЛ забили первый мяч. Юрий Сёмин и Мурад Мусаев, начиная работу в межсезонье, понимали, что набрать форму их подопечные должны не к июлю-августу, а к середине сентября, когда стартуют европейские кампании.

При этом потери в чемпионате страны могут сказаться на итоговом месте команды в чемпионате. После пяти туров «Локомотив» уже отстаёт от лидирующего «Зенита» на семь очков, а «Краснодар» — на восемь. Подобный отрыв уже выглядит внушительно, но проигравший в Краснодаре может отстать от первого места ещё больше. Так, в случае поражения «Локомотива» и победы «Зенита» над «Спартаком» гандикап вырастет до десяти баллов.

Игроки ФК «Локомотив»

РИА Новости

© Владимир Песня

Возвращение Смолова в Краснодар

Одной из главных интриг матча станет игра Фёдора Смолова против бывшей команды. В «Краснодаре» он провёл три блестящих сезона и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Здесь Фёдор превратился в ключевого игрока сборной и одну из главных звёзд российского футбола.

В «Краснодаре» к уходу своего голеадора были готовы. Предполагалось, что после чемпионата мира он перейдёт в сильный европейский клуб. Однако домашний мундиаль форвард провёл крайне неудачно, и отъезд футболиста в Европу так и не состоялся.

Тогда Смолов решил перезагрузить карьеру в «Локомотиве», чтобы впервые получить возможность сыграть в Лиге чемпионов. «Краснодар» отпустил лидера команды без особенных проблем, и наверняка Фёдора в ставшем родном городе примут тепло. Сам он признался, что очень ждёт этой встречи.

При этом, будучи футболистом «Краснодара», Смолов регулярно поражал ворота своей нынешней команды, забив четыре гола в шести матчах. В частности, именно его дубль помог южанам в 28-м туре прошлого сезона чемпионата страны обыграть «Локо» и притормозить рвущегося к чемпионству соперника.

Фёдор, в матче с «Анжи» открывший счёт в составе новой команды, наверняка постарается забить и на этот раз, чтобы обратить на себя внимание тренерского штаба сборной. Станислав Черчесов не стал вызывать футболиста на ближайшие матчи национальной команды. Специалист объяснил это заботой о нападающем, но вряд ли сам Смолов остался доволен отсутствием своего имени в списке.

Юбилейная победа для «Локомотива»

В последних двух сезонах соперники обменивались победами с одинаковым счётом. В первом круге позапрошлого сезона «Локомотив» на выезде взял верх — 2:1, но дома уступил со счётом 1:2. Наконец, в прошлом сезоне «Краснодар» в отместку за поражение в Черкизове со счётом 0:2 дома обыграл оппонента зеркально — 2:0.

Однако если поднять статистику всех матчей между командами, то солидное преимущество по-прежнему остаётся на стороне «Локо». В 14 играх красно-зелёные одержали девять побед при одной ничьей. Таким образом, успех в Краснодаре может стать для железнодорожников юбилейным — десятым.

А вот у Сёмина в матчах с «Краснодаром» пока абсолютное равенство — три победы и три поражения. С южанами он встречался, будучи наставником не только «Локомотива», но и «Мордовии».

В сезоне-2014/15 саранская команда дома обыграла соперника с минимальным преимуществом — 2:1, а вот на выезде пропустила четыре безответных мяча.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин

РИА Новости

© Александр Вильф

Шанс для Миранчуков

Как уже говорилось, «Локомотив» начал новый сезон не так ярко. Особенно это касается братьев Миранчуков. В прошлом сезоне они были настоящими лидерами команды, демонстрировали яркий футбол и заслуженно попали в заявку сборной России на домашний чемпионат мира.

После мундиаля Алексей и Антон напоминают лишь бледную тень самих себя: в первых пяти турах РПЛ братья не набрали ни одного балла за результативность. Антон в последних матчах вовсе оставался на скамейке запасных. В Самаре он на поле так и не появился, а во встрече с «Анжи» вышел на замену лишь за пять минут до конца основного времени.

В итоге Миранчуки, как и Смолов, не получили вызов в сборную на матчи с Турцией и Чехией. Вряд ли они отнесутся к произошедшему спокойно. К тому же оба, как и Фёдор, хотят поиграть в сильном европейском чемпионате, а для этого нужно проявить себя в Лиге чемпионов, которая для «Локо» стартует уже в сентябре.

При этом для Алексея матчи с «Краснодаром» часто получались удачными. На его счету два мяча в ворота южан, в том числе победный в игре первого круга РПЛ прошлого сезона.

Состав от Мусаева

Тем временем Мусаеву предстоит решить в большей степени приятную проблему с выбором стартового состава. После ухода Смолова в распоряжении тренерского штаба «Краснодара» остались два форварда — вернувшийся из аренды в «Локомотиве» Ари и молодой талантливый воспитанник Иван Игнатьев.

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С «Уфой» Мусаев выпустил с первых минут Игнатьева, а со «Спартаком» — Ари. Однако натурализованный бразилец сам оставил себя вне игры на три ближайших матча, ударив головой в лицо Самуэля Жиго. В результате в Оренбурге в стартовый состав вновь попал Игнатьев. Противостоять насыщенной обороне соперника Игнатьеву было непросто, но он всё же отметился парой полезных эпизодов и отдал результативную передачу.

Спас же «Краснодар» от поражения вышедший на замену Магомед-Шапи Сулейманов, ещё один молодой воспитанник клуба. Для него этот матч стал дебютным в текущем сезоне. Вполне вероятно, что после столь успешной игры Мусаев доверит 18-летнему футболисту место на правом фланге атаки, тем более что в прошлом сезоне тот уже играл и забивал за основной состав южан.

Неплохо вышел на замену в Оренбурге и именитый новичок «Краснодара» Кристиан Куэва. В нынешнем сезоне футболист сборной Перу начинает матчи на скамейке, но в игре с «Локомотивом» вполне может сыграть и в старте.