Дубль Смолова не позволил «Локомотиву» оформить чемпионство РФПЛ в матче с «Краснодаром»

«Краснодар» переиграл московский «Локомотив» в домашнем матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Дубль в составе победителей оформил Фёдор Смолов (66-я и 68-я минуты).

После 28 туров «Локомотив» (57 очков) продолжает идти на первом месте, но отрыв от ближайшего преследователя — «Спартака» — сократился до четырёх очков. «Краснодар» (50 очков) занимает пятую строчку, по дополнительным показателям уступая четвёртую позицию санкт-петербургскому «Зениту».

Ранее сообщалось, что более 2000 зрителей смотрели прямую трансляцию «Краснодар» — «Локомотив» в Черкизове.