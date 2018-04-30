Более 2 тыс. зрителей смотрят прямую трансляцию «Краснодар» — «Локомотив» в Черкизово

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Руководство футбольного клуба «Локомотив» организовало прямую трансляцию на «РЖД Арена» гостевого матча с «Краснодаром».

На территории стадиона установили большой экран, где идёт трансляция матча. За игрой в Черкизово наблюдают от 2 до 2,5 тыс. человек. На «РЖД Арене» предусмотрен также гостевой сектор.

  • RT

Матч «Краснодар» — «Локомотив» может стать чемпионским для «железнодорожников». В случае победы в Краснодаре «Локомотив» впервые за 14 лет станет победителем первенства Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Ранее сообщалось, что все билеты на матч 28-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» проданы.

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