Все билеты на матч «Краснодар» — «Локомотив» проданы

Все билеты на матч 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Краснодаром» и «Локомотивом» проданы.

Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Встреча между командами состоится 30 апреля, начало — в 19:00.

«Ввиду увеличения количества VIP-мест на нашем стадионе сегодня на матч попадут на 76 счастливчиков больше! Теперь вместимость нашей арены — 34 055 мест. И у нас — SOLD OUT», — говорится в заявлении «Краснодара».

В виду увеличения количества VIP-мест на нашем стадионе сегодня на матч попадут на 76 счастливчиков больше! 😉 Теперь вместимость нашей арены - 34 055 мест. И у нас - SOLD OUT! 👉 Абсолютно все билеты на матч #КраснодарЛокомотив проданы!



Ждем 🔥🔥🔥 поддержки! pic.twitter.com/0EveyLKd4E — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 30 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Ари может сыграть с «Краснодаром» по арендному соглашению бесплатно.