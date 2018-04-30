Все билеты на матч «Краснодар» — «Локомотив» проданы

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Все билеты на матч 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Краснодаром» и «Локомотивом» проданы.

Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Встреча между командами состоится 30 апреля, начало — в 19:00.

«Ввиду увеличения количества VIP-мест на нашем стадионе сегодня на матч попадут на 76 счастливчиков больше! Теперь вместимость нашей арены — 34 055 мест. И у нас — SOLD OUT», — говорится в заявлении «Краснодара».

Ранее сообщалось, что Ари может сыграть с «Краснодаром» по арендному соглашению бесплатно.

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