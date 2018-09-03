«Потеряли столпа обороны»: виноват ли Дзюба в тяжёлой травме защитника «Спартака»

Защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго был диагностирован разрыв крестообразных связок после столкновения с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой в матче шестого тура РПЛ. Московская команда лишилась важного игрока основного состава примерно на полгода. При этом Дзюба не понёс никакого наказания за толчок в спину, который привёл к таким последствиям. По мнению бывшего футболиста красно-белых Сергея Шавло, игрок петербуржцев не виноват в травме, причиной которой могли стать мелкие повреждения или накопленная усталость.

Болельщики не дождались голов в центральном матче шестого тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком», но игра всё равно получилась богатой на события. Самым обсуждаемым из них стала травма защитника красно-белых Самуэля Жиго, полученная во время борьбы за мяч с нападающим петербургской команды Артёмом Дзюбой.

Этот эпизод случился в начале матча — ещё до середины первого тайма. Футболисты вступили в единоборство на половине поля «Спартака». Дзюба прессинговал владевшего мячом Жиго, подбежал к нему со спины и толкнул плечом в корпус.

Защитник ощутил контакт в момент, когда хотел нанести удар. Вместо этого он сделал неуверенный шаг правой ногой. Всё ещё чувствуя за собой соперника, француз слишком широко выставил левую ногу, опёрся на неё, после чего потерял равновесие. После того как Жиго упал на газон, его лицо исказилось от боли, и стало ясно, что игрок получил травму.

Врачи немедленно оказали помощь футболисту «Спартака», и он смог вернуться в игру. Однако через несколько минут защитник вновь испытал болевые ощущения и упал в своей штрафной во время контратаки «Зенита». Тогда его уже пришлось заменить на Георгия Джикию.

То, что первое время после контакта с Дзюбой Жиго находил в себе силы играть, оставляло болельщикам «Спартака» надежду на то, что травма несерьёзна. Однако спустя несколько часов стал известен точный диагноз — полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Повреждение не только исключает возможность заниматься спортом в течение полугода, но и может помешать вернуться к былой форме.

Жиго будет прооперирован 5 сентября, после чего станут известны точные сроки восстановления футболиста. Но уже сейчас можно с полной уверенностью сказать, что «Спартак» не сможет рассчитывать на защитника всю первую половину сезона. Так как летнее трансферное окно уже закрыто, то заменить француза получится только теми игроками, которые уже есть в команде. На позиции центрального защитника сейчас выступают только Джикия и Сальваторе Боккетти. Ещё один их коллега по амплуа Илья Кутепов восстанавливается после травмы и вернётся в строй в конце октября.

Полузащитника Дениса Глушакова очень огорчила новость о том, что Жиго не сможет сыграть в ближайшее время.

«Жиго — настоящая мощь в обороне! Это огромная потеря для команды. Дружище, мы с тобой. Искренне верю, что ты вернёшься ещё сильнее. Во втором круге на тебя рассчитываем!» — написал Глушаков в Instagram.

За последнее время это не первый случай в «Спартаке», когда футболист выбывает из строя на долгий срок из-за повреждения крестообразных связок, причём чаще всего это происходит с игроками оборонительного плана. Тот же Джикия вернулся в строй совсем недавно. Он получил травму на зимних сборах и не только пропустил много матчей «Спартака», но и не сыграл на домашнем чемпионате мира.

До этого в течение года на операционном столе оказывались полузащитники Роман Зобнин и Алексей Тимофеев, а также защитник Георгий Тигиев. Их судьба после травмы сложилась по-разному: Зобнин остался игроком основного состава, Тимофеев упустил возможность закрепиться в команде и теперь периодически выходит на замену, а Тигиев не вернулся в форму и был отправлен в аренду в «Крылья Советов».

Однако случай Жиго отличается ото всех предыдущих тем, что к травме привело не случайное стечение обстоятельств, а толчок со стороны Дзюбы. Степень вины нападающего в том, что спартаковский защитник остался на полгода без футбола, можно оценивать по-разному, как и то, нарушал ли форвард правила в единоборстве с соперником.

Во время игры Дзюба никакого наказания со стороны судьи Владимира Москалёва не понёс, несмотря на то, что фол с его стороны был: нападающий не сыграл в мяч и даже не смотрел на него, когда боролся с Жиго.

Этот случай напоминает прецедент, созданный семь лет назад. 28 августа в дерби «Спартака» и ЦСКА форвард красно-белых Веллитон боролся за верховой мяч с вратарём Игорем Акинфеевым и задел его в воздухе, из-за чего голкипер неудачно приземлился на ногу и повредил колено. Хотя судья Сергей Карасёв не показал Веллитону даже жёлтую карточку, это дело оказалось на рассмотрении контрольно-дисциплинарного комитета РФС. За грубую игру бразилец был наказан шестиматчевой дисквалификацией. Позднее апелляционный комитет снизил срок отстранения до трёх игр.

Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло в разговоре с RT отметил, что со стороны Дзюбы не было желания нанести травму, а на тяжести повреждения у Жиго могли сказаться нагрузки предыдущих матчей.

«Было противоборство двух игроков. Жиго прикрывал мяч, а Дзюба сзади старался его подвинуть и толкнул. Я не видел со стороны Артёма умысла нанести травму. Ситуация была игровой, оба футболиста бежали, и Жиго неудачно оступился. Возможно, у защитника уже были какие-то повреждения или нагрузки накопились, которые привели к таким последствиям. Он ведь много играет. По себе знаю, что когда игрок выходит на определённый уровень, то происходят болезни, травмы. К сожалению, сейчас потеряли игрока — столпа обороны «Спартака», — сказал Шавло.

При этом Шавло не стал сравнивать эпизоды с Веллитоном и Дзюбой, так как нападающий «Зенита», по его мнению, не действовал грубо.

«В случае с Веллитоном был совсем другой момент — он не сбавлял скорость, чтобы первым оказаться на мяче. Здесь такого столкновения не было. Истерии точно никакой не должно быть. Футбол — это контактный вид спорта. Толчок в спину Жиго был, но нельзя сказать, что Дзюба хотел нанести травму», — добавил экс-игрок сборной СССР.