Травма Жиго, игра защитников и 61 тысяча болельщиков: «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче шестого тура РПЛ
- © Владимир Астапкович / РИА Новости
Главное дерби
«По качеству футбола встречи «Спартака» и «Зенита» сейчас интереснее, чем другие принципиальные матчи, да и ажиотажа прибавилось. Так что можно смело назвать дерби двух столиц главным противостоянием российского футбола», — сказал RT накануне встречи 6-го тура РПЛ бывший полузащитник красно-белых, а ныне главный тренер ивановского «Текстильщика» Денис Бояринцев.
Другие команды большой пятерки также иногда выдают зрелищные матчи. Достаточно вспомнить субботнюю встречу в Краснодаре, где действующий чемпион проиграл, пропустив от местного вундеркинда Магомед-Шапи Сулейманова на 93-й минуте.
Однако если брать в совокупности не только само качество футбола, но и антураж, включающий в себя эмоции, обмен комментариями в социальных сетях и перфомансы болельщиков, то конкурентов у дерби двух столиц не найдётся.
Частью предматчевого разогрева стал диалог экс-капитана сине-бело-голубых Владислава Радимова и полузащитника гостей Дениса Глушакова в Twitter с напоминанием об итогах прошлогоднего пари и заключением нового на 10 кг корюшки и ведро раков, к которому подключился президент «Локомотива» Илья Геркус. В итоге последний пообещал пригласить детишек из самого северного города Ростовской области Миллерово, в котором родился спартаковец, на матч юношеской Лиги Европы, а самих участников диспута — на игру Лиги чемпионов.
Помимо этого отличились в прессе главный тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов и некогда первая ракетка мира Евгений Кафельников. Победитель Кубка и Суперкубка УЕФА пошутил на тему главной причины безвыигрышной серии команды Массимо Карреры в Северной столице: «Воздух у нас особый… Вот «Спартак» приезжает, получает и уезжает». А известный своим умением эпатировать публику теннисист выразил уверенность, что защитники гостей Жиго и Джикия уничтожат Дзюбу, но при этом без Промеса его любимая команда «утонет глубже водолазов».
Тему отъезда в «Севилью» полузащитника сборной Голландии обыграли и в стане соперника. Пресс-служба сине-бело-голубых «заклеила» изображение Квинси портретом Глушакова в лучших традициях досок объявлений, попутно призвав поклонников покупать оставшиеся в продаже билеты.
Друзья, билеты на воскресный матч #ЗенитСпартак остаются в продаже! Ждем вас на стадионе «Санкт-Петербург».— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 31 августа 2018 г.
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Сюрпризы от Карреры
Вопрос, кто выйдет вместо Промеса в стартовом составе красно-белых, являлся перед матчем наиболее актуальным. На сей раз умеющий удивлять Каррера превзошел сам себя, отрядив на помощь Зе Луишу не Луиса Адриану, а бразильца Педро Рошу, который в нынешнем сезоне на поле не появлялся вообще. Более того, на правый фланг наставник поставил молодого Александра Ломовицкого.
Подобные решения объяснялись просто — гости сделали ставку на скорость и индивидуальные способности фланговых нападающих, в том числе и для того, чтобы оказывать давление на Эльмира Набиуллина и Игоря Смольникова, зачастую увлекающихся игрой в нападении и теряющих позицию. Но в первые 25 минут «Спартак» не создал ничего сверхопасного. Несколько навесов с флангов, единичный дриблинг от Роши и Ломовицкого и неумелые действия Глушкова в созидании.
При этом оставшийся в запасе Софьян Ханни успел после оглашения составов в Twitter опубликовать пост с недоумевающим смайлом и многоточием, который может намекать на недопонимание с главным тренером.
Травма Жиго и смелость «Спартака»
«Зенит» если и смотрелся лучше в эти минуты, то исключительно благодаря тому, что практически не ошибался на своей половине и владел территориальным преимуществом. Однако всё, чем смогли похвастать подопечные Сергея Семака — удары Роберта Мака и Артема Дзюбы по центру ворот из-за пределов штрафной и скидка на дальнюю штангу после углового, где замыкать было некому.
Большего красно-белые сопернику не позволяли, пока Роман Зобнин не совершил обрез в центре поля и не оставил захромавшего после одного из подкатов Самуэля Жиго в одиночестве против двух соперников. Если бы Дзюба не промедлил с пасом, Николай Рассказов не успел бы вернуться и выбить мяч из под ног у Себастьяна Дриусси. К слову, этот эпизод стал последним для француза в матче — подняться на ноги после того, как партнёр разрядил ситуацию, он смог только с помощью врачей.
Спустя ещё 15 минут уже Мельгарехо потребовал помощи медицинской бригады. К тому моменту москвичи несколько раз неплохо вышли в контратаки, однако в отсутствии последнего паса и поддержки из глубины рассчитывать на что-то большее, чем заработанный угловой или штрафной, было сложно.
Концовка тайма прошла под диктовку хозяев. Они наконец насытили центр поля, гораздо чаще стали подбирать мячи в опорной зоне и несколько раз едва не извлекли из этого дивиденды. Главный момент возник после диагонали Бранислава Ивановича, в результате которой Александр Ерохин здорово пробил головой в дальний угол. Однако Максименко успел вытянуться в струну и ликвидировать опасность.
Стоит отметить, что «Зенит» достаточно часто пользовался забросами на дальнюю штангу после того, как на поле появился Георгий Джикия, потому что Дзюба и Ерохин умышленно смещались в зону между Бокетти и Рассказовым, пользуясь не слишком впечатляющей координацией первого и ростом второго.
Обилие борьбы и идеальная оборона
После перерыва характер матча не изменился. Обе команды гораздо больше времени уделяли черновой работе в середине поля. Разве что замена Себастьяна Дриусси на Эрнани привела к тому, что петербуржцы стали чуть чаще играть низом и задействовать правый фланг, где активизировался Роберт Мак. С учетом того, что разрывы в линиях красно-белых в виду высокой интенсивности игры начинали появляться, это выглядело логичным.
Впрочем, хозяева в защите сами играли далеко не безупречно, хоть и старательно. Особенно когда чистивший по всей ширине поля перед собственной штрафной Далер Кузяев не успевал к эпизоду. Так после свободного с правого фланга Джикия мог открыть счёт в матче, но выпрыгнул чуть раньше и встретился с мячом не в той точке, где следовало, и пробил выше перекладины. Почти тут же гости получили право на опасный штрафной по центру, но удар Фернандо с любимой точки приняла на себя стенка.
В ответ «Зенит» создал три момента, каждый из которых потенциально мог закончиться голом. Однако москвичи не допускали ошибок. Мельгарехо умудрялся выигрывать воздух и вставать на пути мяча, Рассказов в 90% случаев успевал читать игру и подстраховывать центральных хавбеков, а Джикия и Бокетти — оказываться именно там, где нужно, чтобы ни Дзюба, ни Ерохин, ни Заболотный, появившийся на 79-й минуте вместо Мака, не смогли ни ударить по воротам, ни сделать результативную скидку.
Да, в концовке петербуржцы больше владели мячом и быстрее переходили в атаку, однако оставались на том же почтительном расстоянии от победы, что и соперник. «Спартак» же даже после выхода на поле Александра Самедова и Ивелина Попова дал понять, что для него ничья без пропущенных мячей на выезде — не менее ценный результат, поэтому все действия, как и у хозяев, были направлены на минимизацию брака и колоссальную самоотдачу. Именно это и запомнится по итогам нулевой ничьи, первой для команд с 2014 года в очных встречах. Собравшиеся на трибунах 61 467 человек наверняка не пожалели, что пришли на стадион.
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