Первый гол Черышева и дебют Промеса: итоги воскресных матчей в европейских футбольных чемпионатах

Полузащитник сборной России Денис Черышев отметился первым голом за испанскую «Валенсию» после возвращения в команду. В другом матче игрового дня Примеры Квинси Промес дебютировал в составе «Севильи» с поражения от «Бетиса». А в Англии футболист «Арсенала» с албанскими корнями Шкодран Мустафи может быть оштрафован за политический жест. Он отпраздновал свой гол, показав показав руками «албанского орла». Главные события воскресенья в ведущих футбольных чемпионатах Европы — в материале RT.

Англия. Победы «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» и осечка «Тоттенхэма»

Тяжелую победу в воскресенье одержали футболисты «Арсенала». Под руководством нового главного тренера Унаи Эмери лондонцы начали сезон в АПЛ с двух поражений подряд, но затем обыграли «Вест Хэм», а теперь не без труда дожали скромный «Кардифф Сити».

«Арсенал» дважды выходил вперёд, но строптивые хозяева всякий раз находили в себе силы отыграться. Однако ответить на сильный выстрел Александра Ляказетта в ближнюю девятку на 81-й минуте они уже не смогли.

Но после матча все обсуждали не итоги игры, а поведение защитника «Арсенала» с албанскими корнями Шкодрана Мустафи. Именно ему довелось открыть счёт на 11-й минуте после подачи углового.

Отпраздновал гол футболист, руками продемонстрировав крылья орла, изображённые на флаге Албании. Причём результативную передачу Мустафи отдал Гранит Джана, на чемпионате мира сам отметившийся таким жестом.

Тогда игроку сборной Швейцарии всё сошло с рук. В ФИФА предпочли не обращать внимания на эпизод. Однако по информации СМИ в руководстве Футбольной ассоциации Англии настроены куда решительнее и готовы оштрафовать Мустафи за политический жест.

В воскресенье провёл свой матч и ещё один топ-клуб, на старте сезона испытывающий большие сложности, — «Манчестер Юнайтед». После разгромного поражения от «Тоттенхэма» манкунианцы обязаны были обыгрывать скромный «Бёрнли» и сделали это. Уже в первом тайме Ромелу Лукаку оформил дубль. Счёт мог быть крупнее, если бы не сейвы экс-вратаря сборной Англии Джо Харта.

А после перерыва бывший голкипер «Манчестер Сити» вовсе отразил пенальти от Поля Погба. Даже удивительно, что одиннадцатиметровый не доверили исполнить претендовавшему на хет-трик Лукаку.

Любопытно, что заработал пенальти для своей команды вышедший на замену Маркус Рашфорд. Но уже через несколько минут футболист получил красную карточку за удар головой в лицо Филиппу Бардсли. В итоге на поле нападающий провёл всего десять минут.

Наконец, «Тоттенхэм» после победы над «Манчестер Юнайтед» неожиданно уступил «Уотфорду» на выезде. Поначалу такого исхода ничто не предвещало. Лондонцы штурмовали ворота соперника весь первый тайм, и в результате им помог отличиться полузащитник соперника Абдулайе Дукуре, неудачно подставившийся под прострел с фланга.

Однако «Уотфорд» не сдался и разбил оппонента фирменным оружием на выезде — стандартными положениям. Подачи Хосе Холебаса с углового и штрафного привели к голам Троя Дини и Крэйга Кэткарта. На счету грека в нынешнем сезоне АПЛ значатся уже четыре результативные передачи.

«Уотфорд» же сенсационно лидирует в турнирной таблице турнира вместе с маститыми «Ливерпулем» и «Челси». Подопечные Хави Гарсии выиграли четыре матча из четырёх, и остаётся неясным лишь, как долго они смогут выдерживать заданный темп.

Reuters

Испания. Дебют Промеса и разгром от «Барселоны»

Самым важным событием воскресенья в европейском футболе для российских болельщиков, наверняка, стал первый гол Дениса Черышева за «Валенсию» после возвращения в команду. На матч с «Леванте» россиянин попал в стартовый состав и уже на 16-й минуте при счёте 0:1 в пользу соперника точно пробил головой с линии вратарской после подачи с правого фланга.

В итоге матч завершился вничью — 2:2, а сам Черышев был заменён за 20 минут до финального свистка. После же игры Денис процитировал Евангелие от Иоанна.

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. (Иоанна 15:7)», — написал футболист в своём Instagram.

Другое значимое событие состоялось на стадионе «Бенито Вильямарин». В андалусийском дерби дебютировал в составе «Севильи» Квинси Промес. Впрочем, голландец появился на поле в самом конце игры — на 87-й минуте, когда его новая команда отчаянно пыталась отыграться. Не помогло. «Севилья» уступила с минимальным счётом, пропустив незадолго до финального свистка. Вдобавок команде пришлось на протяжении половины второго тайма играть в меньшинстве после удаления Роке Месы.

А самый результативный матч дня состоялся в Барселоне, где местная одноимённая команда не оставила никаких шансов скромному новичку Примеры «Уэске». Причём счёт уже на третьей минуте открыли именно гости. Правда, каталонцы ответили на это тремя своими мячам, но соперники рук не отпустили и в конце первого тайма забили ещё.

Однако после перерыва «Уэска» окончательно рассыпалась и позволила сопернику отличиться пять раз. Итоговый счёт матча — 8:2 в пользу «Барселоны». По дублю оформили Лионель Месси и Луис Суарес.

Германия. Удаление украинца и резвый старт «Герты»

Второй тур Бундеслиги завершился двумя матчами. Для начала участник Лиги чемпионов от Германии «РБ Лейпциг» дома не смог обыграть новичка элиты «Фортуну» из Дюссельдорфа. Гости вышли вперёд в самом начале второго тайма, но хозяев спас от поражения Жан-Кевин Огустен. Таким образом, подопечные Ральфа Рангника набрали в первых двух матчах чемпионата страны лишь одно очко. В первом туре команда оказалась разгромлена дортмундской «Боруссией».

«Герта» напротив стартовала с двух побед. В прошлом туре берлинцы с минимальным счётом одолели «Нюрнберг», а в этом оказались сильнее «Шальке» причём на выезде. Три очка столичному коллективу принёс оформивший дубль словак Ондрей Дуда.

При этом хозяева не реализовали пенальти в самом начале матча при счёте 0:0, а в конце игры остались в меньшинстве после удаления украинского полузащитника команды Евгения Коноплянки. Футболист получил красную карточку за фол последней надежды.

Резюмируя, «Шальке» в первых двух турах нового сезона Бундеслиги не набрал ни одного очка, что не может не радовать поклонников «Локомотива», с которым гельзенкирхенцам предстоит играть в Лиге чемпионов.

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Италия. Чудо-гол Квальярелы и сенсационное поражение «Наполи»

Главным событием дня в чемпионате Италии стало сенсационное поражение «Наполи» от «Сампдории». Неаполитанцы ехали в Геную в ранге явного фаворита с двумя победами в активе, но оказались разгромлены — 0:3. Уже к перерыву хозяева вели — 2:0 благодаря дублю Грегоре Дефреля.

А во втором тайме невероятным голом отметился главный ветеран «Сампдории» Фабио Квальярела. После подачи в штрафную на неудобной высоте 35-летний нападающий ухитрился пяткой отправить мяч в сетку, находясь спиной к чужим воротам. Присутствовавшие на стадионе болельщики попросту не могли поверить в происходящее.

Другая команда из Генуи «Дженоа» своих болельщиков порадовать не смогла. Подопечные Доменико Кришито на выезде уступили «Сассуоло» в сверхрезультативном матче — 3:5. Подопечные Давиде Баллардини открыли счёт в середине первого тайма, но до перерыва умудрились пропустить сразу четыре мяча. И лишь в концовке матча, когда соперник расслабился, ответили парочкой своих, что позволило команде уйти от разгрома.

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Наконец, первые очки в сезоне набрал «Лацио». Римляне дома с минимальным счётом одолели скромный «Фрозиноне». Аналогичный результат был зафиксирован во встрече между «Фиорентиной» и «Удинезе». Фиалковые одержали вторую победу в двух матчах Серии А.

Франция. Ошибка Субашича и обидное поражение «Монако»

Наконец, во Франции «Монако» в отсутствие травмированного Александра Головина чувствует себя не лучшим образом. В последних трёх матчах Лиги 1 монегаски набрали лишь одно очко, а в отчётном матче уступили дома «Марселю» — 2:3.

Счёт был открыт лишь в добавленное арбитром время к первому тайму, когда Константинос Митроглу головой замкнул кросс с фланга. Однако после перерыва хозяева перевернули ход игры с ног на голову и сделали это во многом благодаря своему капитану Радамелю Фалькао. Сразу после перерыва удар колумбийца по пустым воротам парировал защитник, но на добивание вовремя подоспел Юри Тилеманс. А спустя несколько минут нападающий самостоятельно отправил мяч в сетку после ошибки защитника.

Однако удержать победный счёт «Монако» не удалось. В концовке команда пропустила дважды. Решающим эпизодом стал выход на замену в составе «Марселя» Флорьяна Товена. Сперва он сравнял счёт, а за минуту до финального свистка выполнил отличную подачу с угла поля на Валера Жермена. Правда, в этом моменте, мягко говоря, не лучшим образом сыграл Даниэль Субашич, запустивший мяч в ближний угол.