«Монако» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Франции по футболу, уступив «Марселю»

В матче четвёртого тура чемпионата Франции по футболу «Монако» на своём поле уступил «Марселю» со счётом 2:3.

Во втором тайме встречи монегаски получили преимущество в один мяч, но не сумели его удержать. Точные удары вышедших на замену полузащитника Флориана Товена и нападающего Валери Жермена, отличившегося на 89-й минуте, помогли «Марселю» вырвать победу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, восстанавливающийся после травмы, в заявку своей команды на матч не попал.

Этот успех позволил «Марселю» набрать семь очков и подняться на пятую строчку турнирной таблицы французского чемпионата. «Монако», потерпев второе поражение кряду, с четырьмя баллами в активе идёт 13-м.

Ранее в «Монако» заявили, что надеются на возвращение Головина в строй к началу группового раунда Лиги чемпионов.