В «Монако» надеются , что Головин успеет восстановиться к матчам Лиги чемпионов

Вице-президент и генеральный директор футбольного клуба «Монако» Вадим Васильев рассказал, как проходит восстановление полузащитника Александра Головина.

«Всё идёт хорошо, согласно планам, прогнозам медицинского департамента. Думаю, что после перерыва на международные матчи он будет полноценно тренироваться», — приводит слова Васильева ТАСС.

Он отметил, что не хотел бы строить прогнозов относительно возвращения 22-летнего хавбека на поле.

«Мы очень надеемся, что он полностью восстановится к началу Лиги чемпионов. Что касается его адаптации здесь, то всё идёт планомерно и поступательно», — добавил президент клуба.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА и на одной из первых тренировок получил травму голеностопа, из-за которой пропускает начало сезона.

По итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, соперниками «Монако» стали «Атлетико», «Боруссия» и «Брюгге». Матчи первого тура группового этапа пройдут 18—19 сентября.

Ранее ЦСКА узнал соперников по групповой стадии Лиги чемпионов.