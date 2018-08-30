В «Монако» надеются , что Головин успеет восстановиться к матчам Лиги чемпионов
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«Всё идёт хорошо, согласно планам, прогнозам медицинского департамента. Думаю, что после перерыва на международные матчи он будет полноценно тренироваться», — приводит слова Васильева ТАСС.
Он отметил, что не хотел бы строить прогнозов относительно возвращения 22-летнего хавбека на поле.
«Мы очень надеемся, что он полностью восстановится к началу Лиги чемпионов. Что касается его адаптации здесь, то всё идёт планомерно и поступательно», — добавил президент клуба.
Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА и на одной из первых тренировок получил травму голеностопа, из-за которой пропускает начало сезона.
По итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, соперниками «Монако» стали «Атлетико», «Боруссия» и «Брюгге». Матчи первого тура группового этапа пройдут 18—19 сентября.
Ранее ЦСКА узнал соперников по групповой стадии Лиги чемпионов.