«Наполи» потерпел разгромное поражение от «Сампдории» в матче чемпионата Италии по футболу

В матче третьего тура чемпионата Италии по футболу действующий вице-чемпион страны «Наполи» на выезде проиграл «Сампдории» со счётом 0:3.

Голевым дублем в составе победителей отметился форвард Грегор Дефрель. Ещё один мяч себе в актив записал нападающий Фабио Квальярелла.

Набрав шесть очков, «Наполи» занимает пятую строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата. «Сампдория» с тремя баллами в активе идёт 12-й, но имеет одну встречу в запасе.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Парму» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.