«Наполи» потерпел разгромное поражение от «Сампдории» в матче чемпионата Италии по футболу
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Голевым дублем в составе победителей отметился форвард Грегор Дефрель. Ещё один мяч себе в актив записал нападающий Фабио Квальярелла.
Набрав шесть очков, «Наполи» занимает пятую строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата. «Сампдория» с тремя баллами в активе идёт 12-й, но имеет одну встречу в запасе.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Парму» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.