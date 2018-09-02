Победная серия «Ливерпуля» и Роналду без голов: итоги субботних матчей в европейских футбольных чемпионатах

1 августа матчи провели лидеры ведущих европейских футбольных лиг. В Англии «Ливерпуль» и «Челси» продлили свои победные серии до четырёх встреч. В Серии А «Милан» и «Интер» впервые в сезоне переиграли соперника, в то время как за «Ювентус» вновь не смог отличиться Криштиану Роналду. В Испании «Атлетико» потерпел поражение от «Сельты», а «Реал» разгромил «Леганес». Тем временем «Бавария» и ПСЖ в очередной раз отметились большим количеством голов.

Победы фаворитов в Англии

Четвёртый тур чемпионата Англии начался с противостояния «Лестера» и «Ливерпуля». Мерсисайдцы выиграли первые три матча, не пропустив ни одного мяча, а чемпионы Англии 2016 года одержали победу в двух встречах.

«Ливерпуль» провёл идеальную трансферную кампанию и стал ещё сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Преимущество гостей было закреплено уже к середине матча. Голами отличились Садио Мане и Роберто Фирмино. Передачу последнему отдал Джеймс Милнер, который сравнялся с Дэвидом Бэкхемом по общему числу голевых пасов в АПЛ и теперь делит с ним седьмое место.

Единственный сбой в игре «Ливерпуля» произошёл по вине голкипера. Келечи Ихеаначо воспользовался ошибкой Алиссона и отправил мяч в сетку. «Лестер» попытался вернуться в игру, но больше мерсисайдцы не допускали ошибок, которые могли бы лишить их четвёртой победы в АПЛ. Впервые с 1990 года «Ливерпуль» начал сезон с 12 очков.

По идеальному графику пока идёт и «Челси». Лондонцы принимали у себя «Борнмут», который на старте набрал семь очков. Однако на «Стэмфорд Бридж» команду ждало первое поражение. Долгие попытки лондонцев открыть счёт увенчались успехом на 72-й минуте, когда Педро Родригес прострелил с периметра штрафной. Несколько минут спустя атаку левым флангом завершил Эден Азар — в каждом матче с начала сезона он либо сам забивает, либо отдаёт голевую передачу.

Из фаворитов сезоне в субботу играл только «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы принимали «Ньюкасл», который на старте всего раз смог сыграть вничью.

Уже на восьмой минуте Рахим Стерлинг точно уложил мяч впритирку со штангой. «Манчестер Сити» был близок ко скорому второму голу, однако «Ньюкасл» оказал сопротивление и сравнял счёт до перерыва. Известный по выступлениям в России Хосе Соломон Рондон пробил в дальний угол ворот Эдерсона, а в ворота мяч подправил защитник Деандре Йедлин.

Во втором тайме манкунианцы оформили второй гол, и вновь это произошло за счёт индивидуального мастерства бьющего. Защитник Кайл Уолкер ударил низом с 23 метров и принёс «Манчестер Сити» победу. С десятью очками подопечные Гвардиолы идут в турнирной таблице вслед за «Ливерпулем» и «Челси», но в воскресенье их могут обогнать «Тоттенхэм» или «Уотфорд» — две пока не терявшие очков команды встретятся на «Викарэйдж Роуд».

Триумф Милана

В итальянской Серии А 31 августа прошёл центральный матч тура. На стадионе «Сан Сиро» встречались «Милан» и «Рома». К этой игре подопечные Дженнаро Гаттузо подходили без единой победы в своём активе. Первый тур они пропустили из-за трагических событий, связанных с крушением моста в Генуе, а во втором уступили «Наполи». «Волки» же обыграли «Торино» и сыграли вничью с «Аталантой».

В матче с «Ромой» подопечные Гаттузо действовали очень активно, а в нападении солировал арендованный у «Ювентуса» Гонсало Игуаин. В одном из моментов аргентинец легко освободился от опеки Даниеле де Росси и мощно пробил в ближний угол, а несколько минут спустя сильнейшим дальним ударом отметился Сусо. Но в обоих случаях начеку был новоиспечённый голкипер «Ромы» Робин Ульсен.

Однако под занавес первого тайма «Милан» всё же открыл счёт в матче. Рикардо Родригес оказался на левой границе штрафной и сделал незамысловатый прострел вдоль ворот. Защитники «Ромы» проспали этот эпизод, а на дальней штанге передачу замкнул Франк Кессье.

Уже спустя 19 минут римляне ответили своим голом. Подопечные Эусебио Ди Франческо заработали угловой, а точным ударом с лёта отметился Федерико Фасио. Аргентинец воспользовался суматохой в штрафной соперника и блестяще пробил после неудачного выноса в исполнении Давиде Калабрии.

Молодой итальянец исправился на пятой компенсированной минуте матча. Защитник перехватил мяч после неосмотрительной передачи Стивена Н’Зонзи и адресовал его Игуаину, который вывел Патрика Кутроне на рандеву с Ульсеном. 20-летний форвард не промахнулся и принёс «Милану» первую победу в сезоне.

Был повод для радости и у другой половины Милана, болеющей за «Интер». Подопечные Лучано Спаллетти удачно съездили в гости к «Болонье» и также добыли первую победу в сезоне. Новичок команды Раджа Найнгголан удачно открылся в чужой штрафной на 66-й минуте и замкнул передачу Маттео Политано.

Добил соперника Иван Перишич. Сначала он вывел под удар вышедшего на замену Антонио Кандреву, а спустя две минуты сам вдоволь поиздевался над защитником «Болоньи» Федерико Матьелло. «Интер» набрал четыре очка по итогам четырёх туров и немного исправился за неудачный старт сезона.

Завершилась суббота победой «Ювентуса» над «Пармой» со счётом 2:1. Главным событием этой встречи стало отсутствие голов Криштиану Роналду. Победу туринцам принесли точные удары Марио Манджукича и Блеза Матюиди.

Отменённый матч для мадридцев

В пятницу, 31 августа, свой матч третьего тура проводил будущий соперник московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы «Вильярреал». В двух стартовых турах они взяли всего одно очко, а на этот раз потерпели поражение от одного из аутсайдеров Примеры — «Жироны». Единственный мяч был забит на 54-й минуте. Кристиан Стуани воспользовался нерасторопностью защитников, ворвался в штрафную и легко пробросил мяч мимо вышедшего ему навстречу голкипера Серхио Асенхо.

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При этом «Вильярреал» также распечатал ворота каталонцев. Экамби получил мяч на границе штрафной и неотразимо пробил в дальний угол. Но главный арбитр встречи решил обратиться к системе видеопомощи арбитрам (VAR) и зафиксировал положение «вне игры».

На следующий день должны были состояться три матча с участием мадридских команд, но проведены были только два. В конце августа стало известно, что «Райо Вальекано» запрещено играть дома из-за незавершённого ремонта на домашнем стадионе. Болельщикам было предложено смотреть игры с шатающихся трибун, на что они подали жалобу в Примеру. В результате встречу с «Атлетиком» пришлось перенести на определённый срок, как и все домашние матчи «Райо Вальекано» до октября.

Зато матч «Сельты» и «Атлетико» состоялся в срок. Мадридская команда потерпела неожиданное поражение в своих стенах. Оба мяча были забиты сразу после перерыва — Максимилиано Гомес сначала сам забил Яну Облаку, а потом отдал результативную передачу Яго Аспасу. Мадридцы доигрывали матч вдесятером, и отыграться не успели.

«Сельта» стала бы лидером турнирной таблицы Примеры по итогам дня, если бы не «Реал». Подопечные Хулена Лопетеги обыграли на своём поле «Леганес». За «королевский клуб» забивали все те же игроки, что и сокрушили «Жирону» в предыдущем туре — один раз отличился с пенальти Серхио Рамос, Карим Бензема оформил дубль, а еще один мяч забил Гарет Бэйл. «Реал» и пропустил один мяч — дебют Тибо Куртуа был испорчен из-за точного одиннадцатиметрового в исполнении Гидо Каррильо.

Голевые подвиги «Баварии»

«Бавария» провела в текущем сезоне три матча и пока ни разу не забивала меньше трёх мячей за игру. Ещё одной жертвой действующих чемпионов Германии стал «Штутгарт», повстречавшийся мюнхенцам во втором туре Бундеслиги.

Автором первого гола в ворота «Штутгарта» стал Леон Горецка — вратарь не смог допрыгнуть до мяча, который немецкий футболист пробил с периметра штрафной. Во втором тайме похожий гол исполнил Роберт Левандовски. Завершил разгром Томас Мюллер, которому ассистировал польский форвард.

Чемпионат Германии только начался, но команд, стартовавших с двух побед, всего лишь две. Помимо «Баварии» пока не теряет «Вольфсбург», обыгравший во втором туре «Байер». Матч закончился со счётом 3:1. «Вольфсбургу» сравнять счёт после гола Леона Бэйли помог автогол в исполнении Рамазана Озкана. Два следующих гола гости оформили уже сами.

Сразу несколько команд расположились за лидерами турнирной таблицы с четырьмя очками. В их числе оказалась и дортмундская «Боруссия». Ни один из трёх ударов в створ у дортмундцев так и не стал голевым, а соперники так и не смогли попасть в ворота.

Гол и красная карточка Килиана Мбаппе

ПСЖ, подобно «Ливерпулю» и «Челси», продлил свою победную серию в национальном чемпионате до четырёх матчей. Если раньше парижане забивали своим соперникам по три мяча, то в матче с «Нимом» подопечные Томаса Тухеля подняли планку до четырёх голов. Авторами мячей стали Неймар, Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Разгрома новичка Лиги 1 не получилось — вратарь Альфонс Ареола пропустил два мяча, один из которых с пенальти.

Со знаком минус своих болельщиков удивил «Лион». Перед четвёртым туром подопечные Бруно Женезио занимали пятое место в турнирной таблице, но неожиданно уступили «Ницце». К слову, у «орлят» после трёх матчей значилось всего одно очко.

Встреча завершилась со счётом 0:1 в пользу «Ниццы», а гол получился довольно курьёзным. Аллан Сент-Максимен сместился с фланга в центр и пушечным ударом нашёл голову защитника соперников Марсело. Мяч изменил направлении и влетел точно в угол ворот Антонио Лопеса.