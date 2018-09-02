«Севилья» проиграла «Бетису» в дебютном матче Промеса в чемпионате Испании
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Автором единственного в поединке мяча стал форвард Хоакин, отличившийся на 80-й минуте.
В поединке с «Бетисом» в составе «Севильи» дебютировал бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес, перешедший в испанский клуб в последний день летнего трансферного окна. Голландец вышел на замену на 87-й минуте и результативными действиями не отметился.
Набрав четыре очка, «Бетис» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы испанского чемпионата. «Севилья» с аналогичным показателем идёт пятой.
Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что переход Промеса в «Севилью» не повлияет на результаты московского коллектива.