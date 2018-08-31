Каррера: уход Промеса не будет влиять на результаты «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал трансфер голландского футболиста Квинси Промеса в испанскую «Севилью».

«Промес — хороший и важный игрок для нас, но его уход не будет влиять на результат, так как сила команды важнее силы одного футболиста», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Он также поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы, где красно-белые сыграют с испанским «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и шотландским «Рейнджерс».

«Группа равная, но матчи выигрываются на поле, а не на жеребьёвке. Самым сильным соперником для нас является «Вильярреал», — сказал Каррера.

Ранее Федун рассказал, что Промес лично просил о переходе из «Спартака» в «Севилью».