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Каррера: уход Промеса не будет влиять на результаты «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал трансфер голландского футболиста Квинси Промеса в испанскую «Севилью».
Каррера: уход Промеса не будет влиять на результаты «Спартака»
  • РИА Новости

«Промес — хороший и важный игрок для нас, но его уход не будет влиять на результат, так как сила команды важнее силы одного футболиста», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Он также поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы, где красно-белые сыграют с испанским «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и шотландским «Рейнджерс».

«Группа равная, но матчи выигрываются на поле, а не на жеребьёвке. Самым сильным соперником для нас является «Вильярреал», — сказал Каррера.

Ранее Федун рассказал, что Промес лично просил о переходе из «Спартака» в «Севилью».

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