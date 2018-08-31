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Федун рассказал, что Промес лично просил о переходе из «Спартака» в «Севилью»

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал уход голландского полузащитника Квинси Промеса в испанскую «Севилью».
Федун рассказал, что Промес лично просил о переходе из «Спартака» в «Севилью»
  • РИА Новости

«Естественно, мне очень жаль. Я не хотел с ним расставаться. Он лично просил меня об этом. Учитывая его заслуги, удерживать было тяжело. Если человек не мотивирован, то он, конечно, играть не будет. И Каррера, и все менеджеры говорили, что его надо отпускать. Поэтому и отпустили», — цитирует президента клуба Sport24.

Он также рассказал, что данный трансфер был необходим из-за финансового фэйр-плэй.

«Если бы мы прошли в Лигу чемпионов и он удачно выступил там, мы заработали бы больше денег. Но произошло иначе. Без Лиги чемпионов у клуба возникли проблемы с точки зрения финансового фэйр-плей — потеря €25 млн. Её пришлось компенсировать этой сделкой», — добавил Федун.

Ранее сообщалось, что Промес будет играть в «Севилье» под номером экс-футболиста «Спартака» Парехи.

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