Федун рассказал, что Промес лично просил о переходе из «Спартака» в «Севилью»
- РИА Новости
«Естественно, мне очень жаль. Я не хотел с ним расставаться. Он лично просил меня об этом. Учитывая его заслуги, удерживать было тяжело. Если человек не мотивирован, то он, конечно, играть не будет. И Каррера, и все менеджеры говорили, что его надо отпускать. Поэтому и отпустили», — цитирует президента клуба Sport24.
Он также рассказал, что данный трансфер был необходим из-за финансового фэйр-плэй.
«Если бы мы прошли в Лигу чемпионов и он удачно выступил там, мы заработали бы больше денег. Но произошло иначе. Без Лиги чемпионов у клуба возникли проблемы с точки зрения финансового фэйр-плей — потеря €25 млн. Её пришлось компенсировать этой сделкой», — добавил Федун.
Ранее сообщалось, что Промес будет играть в «Севилье» под номером экс-футболиста «Спартака» Парехи.