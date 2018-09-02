СМИ: Футболист «Арсенала» может быть оштрафован за празднование гола в матче АПЛ
- Reuters
Как сообщает Mirror, 26-летний немец албанского происхождения отпраздновал свой гол, изобразив жест, напоминающий символ Албании — двуглавого орла.
Мустафи забил «Кардиффу» после передачи швейцарца Гранита Джаки, оштрафованного во время чемпионата мира 2018 года за аналогичное празднование.
Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии (FA) может оштрафовать игрока за такие действия, поскольку по регламенту организации футболистам запрещено демонстрировать любые политические жесты.
Ранее сообщалось, что гол Александра Ляказетта принёс «Арсеналу» победу над «Кардиффом» в матче АПЛ.