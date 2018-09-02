СМИ: Футболист «Арсенала» может быть оштрафован за празднование гола в матче АПЛ

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Защитнику лондонского «Арсенала» Шкодрану Мустафи грозит штраф за празднование гола в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги с «Кардифф Сити», которое может быть расценено как политический жест.
СМИ: Футболист «Арсенала» может быть оштрафован за празднование гола в матче АПЛ
  • Reuters

Как сообщает Mirror, 26-летний немец албанского происхождения отпраздновал свой гол, изобразив жест, напоминающий символ Албании — двуглавого орла.

Мустафи забил «Кардиффу» после передачи швейцарца Гранита Джаки, оштрафованного во время чемпионата мира 2018 года за аналогичное празднование.

Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии (FA) может оштрафовать игрока за такие действия, поскольку по регламенту организации футболистам запрещено демонстрировать любые политические жесты.

Ранее сообщалось, что гол Александра Ляказетта принёс «Арсеналу» победу над «Кардиффом» в матче АПЛ.

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