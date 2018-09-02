Гол Ляказетта принёс «Арсеналу» победу над «Кардиффом» в матче АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая столице Уэльса Каридиффе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«Канониры» забили первыми: на 11-й минуте отличился Шкодран Мустафи. «Кардифф» смог отыграться в компенсированное к первому тайму время благодаря голу Виктора Камараса.
На 62-й минуте Пьер-Эмерик Обамейянг снова вывел «Арсенал» вперёд, но спустя восемь минут Дэниэл Уорд восстановил паритет.
Победный для подопечных Унаи Эмери мяч на 81-й минуте забил Александр Ляказетт.
В пятом туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», а «Кардифф» в Лондоне встретится с «Челси».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» в матче АПЛ.