«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» в футбольном матче АПЛ

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Футбольный клуб «Манчестер Сити» в родных стенах переиграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» в футбольном матче АПЛ
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе МС мячи забили Рахим Стерлинг (8-я минута) и Кайл Уокер (52-я).

У «Ньюкасла» единственный мяч на счету Деандре Йедлина (30-я).

Действующий чемпион Англии набрал десять очков после четырёх матчей и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с одним набранным баллом располагается на 18-й строчке.

Ранее лондонский «Челси» одержал победу над «Борнмутом» в матче четвёртого тура АПЛ.

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