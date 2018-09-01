«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» в футбольном матче АПЛ
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 2:1.
В составе МС мячи забили Рахим Стерлинг (8-я минута) и Кайл Уокер (52-я).
У «Ньюкасла» единственный мяч на счету Деандре Йедлина (30-я).
Действующий чемпион Англии набрал десять очков после четырёх матчей и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с одним набранным баллом располагается на 18-й строчке.
Ранее лондонский «Челси» одержал победу над «Борнмутом» в матче четвёртого тура АПЛ.