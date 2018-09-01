«Челси» обыграл «Борнмут» в четвёртом туре АПЛ

Лондонский «Челси» одержал победу над «Борнмутом» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «аристократам» принесли голы Педро и Эдена Азара.

В пятом туре «Челси» в Лондоне сыграет с «Кардифф Сити», а «Борнмут» на своём поле примет «Лестер Сити».

В других матчах игрового дня «Брайтон энд Хоув Альбион» в родных стенах сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2), «Саутгемптон» на выезде победил «Кристал Пэлас» (2:0), «Вэст Хэм Юнайтед» на своём поле проиграл «Вулверхэмптону» (0:1), а «Эвертон» в Ливерпуле не смог обыграть «Хаддерсфилд Таун» (1:1).

Ранее сообщалось, что Джеймс Милнер сравнялся с Дэвидом Бекхэмом по количеству голевых передач в АПЛ.