«Челси» обыграл «Борнмут» в четвёртом туре АПЛ

Короткая ссылка
Лондонский «Челси» одержал победу над «Борнмутом» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Челси» обыграл «Борнмут» в четвёртом туре АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «аристократам» принесли голы Педро и Эдена Азара.

В пятом туре «Челси» в Лондоне сыграет с «Кардифф Сити», а «Борнмут» на своём поле примет «Лестер Сити».

В других матчах игрового дня «Брайтон энд Хоув Альбион» в родных стенах сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2), «Саутгемптон» на выезде победил «Кристал Пэлас» (2:0), «Вэст Хэм Юнайтед» на своём поле проиграл «Вулверхэмптону» (0:1), а «Эвертон» в Ливерпуле не смог обыграть «Хаддерсфилд Таун» (1:1).

Ранее сообщалось, что Джеймс Милнер сравнялся с Дэвидом Бекхэмом по количеству голевых передач в АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить