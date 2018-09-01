Милнер сравнялся с Бекхэмом по количеству голевых передач в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер сравнялся с легендарным хавбеком «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Бекхэмом по количеству голевых передач в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В матче четвёртого тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лестер Сити» Милнер записал в свой актив голевую передачу на Роберто Фирмино. Таким образом в его активе стало 80 ассистов, и он сравнялся по данному показателю с Бекхэмом.

Рекордсменом по числу голевых передач является другая легенда «Манчестер Юнайтед» — Райан Гиггз. В послужном списке валлийца 162 ассиста. Вторым по данному показателю является хавбек «Челси» Сеск Фабрегас — 111 передач. Уэйн Руни за время своих выступлений в АПЛ записал в свой актив 103 результативных паса.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Лестер» в четвёртом туре АПЛ.