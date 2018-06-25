Футболисты сборной Швейцарии избежали дисквалификации за политический жест в матче с Сербией

Футболисты сборной Швейцарии Шердан Шакири и Гранит Джака избежали двухматчевой дисквалификации за политический жест в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Сербии.

Джака и Шакири, имеющие косоварское происхождение, во время празднования голов изобразили крылья орла — символа Албании. Шакири также вышел на поле в бутсах, на одной из которых был изображён флаг Косово. Оба футболиста были оштрафованы на десять тысяч швейцарских франков, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

Капитан сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер подвергся наказанию в виде штрафа в размере пяти тысяч франков за неспортивное поведение.

Сербская футбольная ассоциация получила наказание за поведение своих фанатов. Она была оштрафована на 54 тысячи франков.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с игроками сборной Швейцарии Джерданом Шакири и Гранитом Джакой, которых обвиняют в демонстрации политического жеста в матче чемпионата мира с Сербией.