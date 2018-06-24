Колосков призвал не нагнетать ситуацию в связи со скандалом с Шакири и Джакой

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с игроками сборной Швейцарии Джерданом Шакири и Гранитом Джакой, которых обвиняют в демонстрации политического жеста в матче чемпионата мира с Сербией.

«Не хотелось бы много рассуждать на эту тему. О ней и так сейчас говорят слишком часто. Есть регламент проведения турнира. Соберётся специальный дисциплинарный комитет и рассмотрит поведение Джаки и Шакири. Если там увидят какие-то нарушения в поведении футболистов, последуют наказания», — объяснил Колосков в интервью RT.

По словам функционера, футболисты отмечают голы по-разному и не стоит всерьёз относиться ко всем их жестам.

«Многие игроки празднуют забитые мячи весьма своеобразно. Некоторые машут руками, другие стоят на одной ноге. И если цепляться к каждому жесту, можно выдумать историю на ровном месте. Я смотрел эту игру и не увидел никаких проблем. Ничего страшного не произошло. Давайте не забывать, что футбол находится вне политики», — напомнил эксперт.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении футболистов сборной Швейцарии Джаки и Шакири.