ФИФА начала дисциплинарное расследование в отношении двух игроков сборной Швейцарии

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление организации.

Отмечается, что поводом для расследования стало то, как футболисты албанского происхождения праздновали свои голы в матче чемпионата мира по футболу 2018 года с Сербией.

Ранее сообщалось, что в ФИФА не считает политическим жестом бутсы футболиста Шакири с флагом Косова на матче ЧМ-2018 с Сербией.