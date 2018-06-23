В праздновании голов Джакой и Шакири в матче ЧМ-2018 Швейцария — Сербия нашли политический подтекст

Пользователи социальных сетей нашли политический подтекст в праздновании голов полузащитниками Гранитом Джакой и Джерданом Шакири на матче группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Сербии.

Оба швейцарских футболиста, которые имеют албанское происхождение, скрестили руки на груди, изобразив орла на албанском флаге.

Празднование забитых мячей игроками вызвало дебаты в Twitter о необходимости смешивать политику с футболом.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Швейцарии продемонстрировал флаг Косова на матче с Сербией на ЧМ-2018.