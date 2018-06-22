Игрок сборной Швейцарии продемонстрировал флаг Косова на матче с Сербией на ЧМ-2018

Игрок сборной Швейцарии по футболу Джердан Шакири вышел на матч ЧМ-2018 с Сербией в бутсе с изображением флага Косова.

Шакири имеет косоварское происхождение.

Сербия не признаёт независимость Косова, при этом сборная Косова признана ФИФА и УЕФА и может участвовать в международных турнирах.

Ранее стали известны стартовые составы сборных Сербии и Швейцарии на матч ЧМ-2018.