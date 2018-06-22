Стали известны стартовые составы на матч сборных Сербии и Швейцарии на матч ЧМ-2018 по футболу

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Сербии и Швейцарии на матч группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча состоится 22 июня в Калининграде. Начало — в 21:00 мск.

Ранее футболист сборной Мексики Гуардадо заявил, что Россия превзошла все ожидания в организации ЧМ-2018.