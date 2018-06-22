Футболист сборной Мексики Гуардадо: Россия превзошла все ожидания в организации ЧМ-2018

Полузащитник сборной Мексики по футболу Андрес Гуардадо поделился впечатлениями от организации чемпионата мира 2018 года в России.

«Организация чемпионата мира на блестящем уровне. Члены моей семьи отлично проводят время в России. Россия превзошла ожидания в плане организации турнира», — приводит слова Гуардадо РИА Новости.

Мексиканец отметил, что хотел бы попутешествовать по России и посмотреть достопримечательности страны.

Ранее сообщалось, что Ахмед Муса признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Нигерия — Исландия.