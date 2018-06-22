Муса признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Нигерия — Исландия

Нападающий сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Исландии.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Муса стал автором двух голов, тем самым принеся своей команде победу над соперниками.

Ранее сообщалось, что сборная Нигерии обыграла Исландию в матче ЧМ-2018.