Сборная Нигерии обыграла Исландию в матче ЧМ-2018

Сборная Нигерии одержала победу над национальной командой Исландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Победу своей команде принёс бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса, оформивший дубль. Нигериец забил на 49-й и 75-й минутах.

На 83-й минуте встречи судья при помощи системы выдеопомощи арбитрам (VAR) назначил пенальти в ворота сборной Нигерии, который не реализовал Гильфи Сигурдссон, пробивший выше ворот.

Следующим соперником Исландии станет Хорватия, а Нигерия сыграет с Аргентиной.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.