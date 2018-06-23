ФИФА не считает политическим жестом бутсы футболиста Шакири с флагом Косова на матче ЧМ-2018 с Сербией

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович сообщил, что обращался в Международную федерацию футбола перед игрой чемпионата мира с командой Швейцарии, чтобы запретить выходить на поле швейцарскому полузащитнику Джердану Шакири в бутсах с изображением флага Косова.

«Перед игрой мы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косова. Но последовал ответ, что это не является политическим жестом», — цитирует Шурбатовича ТАСС.

Шакири, имеющий косоварское происхождение, после забитого победного гола в ворота Сербии изобразил руками двуглавого орла, который является национальным символом Албании.

Сербия не признаёт независимость Косова, при этом сборная Косова признана ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и допущена к участию в международных соревнованиях.

Ранее игрок сборной Швейцарии по футболу Джердан Шакири вышел на матч ЧМ-2018 с Сербией в бутсе с изображением флага Косова.