Бывший врач сборной России назвал ориентировочный срок восстановления Жиго после травмы

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Бывший врач московского «Спартака» и сборной России Юрий Васильков высказал мнение о травме французского хавбека красно-белых Самуэля Жиго, получившего разрыв крестообразных связок колена в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Бывший врач сборной России назвал ориентировочный срок восстановления Жиго после травмы
  • РИА Новости

«Это, пожалуй, самая серьёзная травма у футболиста. Восстановление — пять с половиной месяцев с момента операции, и это при лучшем стечении обстоятельств. Раньше выпускать нецелесообразно», — приводит слова Василькова РИА Новости.

Он отметил, что француз может полностью восстановиться не раньше середины февраля.

«Но, повторюсь, это лишь в том случае, если всё пройдёт гладко», — добавил врач.

Ранее стало известно, что Жиго перенесёт операцию из-за разрыва крестообразных связок колена.

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