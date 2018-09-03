Бывший врач сборной России назвал ориентировочный срок восстановления Жиго после травмы

Бывший врач московского «Спартака» и сборной России Юрий Васильков высказал мнение о травме французского хавбека красно-белых Самуэля Жиго, получившего разрыв крестообразных связок колена в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Это, пожалуй, самая серьёзная травма у футболиста. Восстановление — пять с половиной месяцев с момента операции, и это при лучшем стечении обстоятельств. Раньше выпускать нецелесообразно», — приводит слова Василькова РИА Новости.

Он отметил, что француз может полностью восстановиться не раньше середины февраля.

«Но, повторюсь, это лишь в том случае, если всё пройдёт гладко», — добавил врач.

Ранее стало известно, что Жиго перенесёт операцию из-за разрыва крестообразных связок колена.