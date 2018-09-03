Бывший врач сборной России назвал ориентировочный срок восстановления Жиго после травмы
- РИА Новости
«Это, пожалуй, самая серьёзная травма у футболиста. Восстановление — пять с половиной месяцев с момента операции, и это при лучшем стечении обстоятельств. Раньше выпускать нецелесообразно», — приводит слова Василькова РИА Новости.
Он отметил, что француз может полностью восстановиться не раньше середины февраля.
«Но, повторюсь, это лишь в том случае, если всё пройдёт гладко», — добавил врач.
Ранее стало известно, что Жиго перенесёт операцию из-за разрыва крестообразных связок колена.