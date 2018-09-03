Футболист «Спартака» Жиго перенесёт операцию из-за разрыва крестообразных связок колена
- РИА Новости
«Дополнительное обследование подтвердило первоначальный диагноз: у Жиго выявлен полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 5 сентября француз будет прооперирован, после чего станут известны ориентировочные сроки восстановления.
В нынешнем сезоне Жиго, перешедший в «Спартак» из бельгийского «Гента», сыграл в шести матчах РПЛ и забил один мяч, в его активе также два матча в квалификации Лиги чемпионов.
Ранее Массимо Каррера заявил, что у Жиго может быть серьёзная травма.