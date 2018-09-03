Футболист «Спартака» Жиго перенесёт операцию из-за разрыва крестообразных связок колена

Короткая ссылка
В пресс-службе московского «Спартака» сообщили результаты обследования защитника Самуэля Жиго, получившего травму в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Футболист «Спартака» Жиго перенесёт операцию из-за разрыва крестообразных связок колена
  • РИА Новости

«Дополнительное обследование подтвердило первоначальный диагноз: у Жиго выявлен полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 сентября француз будет прооперирован, после чего станут известны ориентировочные сроки восстановления.

В нынешнем сезоне Жиго, перешедший в «Спартак» из бельгийского «Гента», сыграл в шести матчах РПЛ и забил один мяч, в его активе также два матча в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее Массимо Каррера заявил, что у Жиго может быть серьёзная травма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить