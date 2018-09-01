Футболист «Краснодара» Сулейманов о победном голе «Локомотиву»: в Дагестане все парни наглые

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов оказался удивлён, что защитники «Локомотива» не накрыли его, когда он забивал победный гол в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 94-й минуте при счёте 1:1 Сулейманов забил гол, послав мяч между ног вратарю железнодорожников Гилерме.

«Я был удивлён, что меня не накрыли защитники «Локомотива» в эпизоде с голом. Думал, развернусь и будут встречать, но никого не было. Сначала думал покатить мяч, но никого не увидел, ну и решил пробить низом. В итоге мяч попал в «домик» Гилерме», — цитирует Сулейманова «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

Он также рассказал, откуда он набрался наглости, чтобы в концовке встречи поразить ворота ударом между ног вратаря.

«В Дагестане все парни наглые! Из-за этого, думаю, у меня хватило наглости так ударить. Честно говоря, не бил в «домик», а просто низом», — признался Сулейманов.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» вырвал победу в матче с «Локомотивом» благодаря голу на 94-й минуте.