Футболист «Краснодара» Сулейманов о победном голе «Локомотиву»: в Дагестане все парни наглые
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На 94-й минуте при счёте 1:1 Сулейманов забил гол, послав мяч между ног вратарю железнодорожников Гилерме.
«Я был удивлён, что меня не накрыли защитники «Локомотива» в эпизоде с голом. Думал, развернусь и будут встречать, но никого не было. Сначала думал покатить мяч, но никого не увидел, ну и решил пробить низом. В итоге мяч попал в «домик» Гилерме», — цитирует Сулейманова «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».
Он также рассказал, откуда он набрался наглости, чтобы в концовке встречи поразить ворота ударом между ног вратаря.
«В Дагестане все парни наглые! Из-за этого, думаю, у меня хватило наглости так ударить. Честно говоря, не бил в «домик», а просто низом», — признался Сулейманов.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» вырвал победу в матче с «Локомотивом» благодаря голу на 94-й минуте.