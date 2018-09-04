«Не было сомнений по поводу перехода»: Маркизио стал футболистом «Зенита»
- Reuters
Третий итальянец в «Зените»
О подписании контракта с Маркизио «Зенит» сообщил в понедельник вечером. Соглашение с итальянцем рассчитано на два года. При этом 32-летний футболист будет играть в российской команде под десятым номером, который раньше принадлежал Андрею Аршавину и Мигелю Данни.
Вице-чемпион Европы пополнил состав «Зенита» уже после закрытия летнего трансферного окна, но в Российском футбольном союзе (РФС) разрешили клубу заявить игрока вне регистрационного периода.
Сам Маркизио заявил, что «Зенит» — команда, которая «разделяет его ценности».
«У меня не было сомнений по поводу перехода в «Зенит». Мне понравился клуб, понравились его амбиции. После ухода из «Ювентуса» я обещал, что не перейду ни в какую другую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности. Я видел вчерашний матч со «Спартаком», меня поразил стадион и то, как болельщики поддерживали «Зенит», — приводит слова футболиста официальный сайт питерского клуба.
Маркизио рассказал, что перед подписанием контракта с «Зенитом» советовался с бывшим капитаном команды Доменико Кришито, который провёл в Санкт-Петербурге семь лет.
«Поговорил с Кришито, попросил посоветовать хороший ресторан. На самом деле Миммо подтвердил, что «Зенит» — особенная команда с невероятными болельщиками. В конце недели я приеду в Санкт-Петербург и увижу всё своими глазами», — добавил итальянец.
Помимо этого Маркизио оперативно сообщил о своём переходе в «Зенит» подписчикам в Twitter. Пост Клаудио сопроводил и русским текстом:
«Презтиж великой команды. Самый честолюбивы план. Такой же желание выигрывать!» (Орфография автора сохранена. — RT.)
The prestige of a great club.— Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 3 сентября 2018 г.
The most ambitious project.
The same desire to win!
Презтиж великой команды
cамый честолюбивы план
такой же желание выигрывать!#TheWaveIsComing#ИдетВолна🌊 #MC? pic.twitter.com/R7UYsDvPp0
Маркизио станет девятым легионером из Италии в истории РПЛ и третьим в «Зените» после Кришито и Алессандро Розины.
О возможном переезде Клаудио в Санкт-Петербург стало известно в конце августа, когда футболист не стал продлевать контракт с родным «Ювентусом» и вышел на рынок свободных агентов. В СМИ сообщалось, что российский клуб сделал Маркизио предложение, но тот взял паузу на размышление. При этом сам игрок якобы склонялся к подписанию контракта с ПСЖ, в который летом перешёл другой знаковый для «Ювентуса» футболист — Джанлуиджи Буффон.
Вскоре известный журналист Геннадий Орлов, близкий к питерскому клубу, рассказал, что «Зенит» действительно выходил на итальянца.
«Сергей Семак ждёт, что ему до 31 августа кого-то приобретут. Ему обещали новичка, и это должен быть опытный футболист. Прошла информация о Маркизио, и итальянцу действительно предложили контракт, но высока конкуренция. Он свободный агент, и на него нужно выходить с очень хорошими подъёмными. Может появиться и защитник, и не обязательно приобретать человека, можно взять в аренду. Конечно, «Зениту» необходимо усиление», — сказал Орлов в эфире программы «ГСО Live».
Вероятно, в роли катализатора переговоров выступила тяжёлая травма Кристиана Нобоа в матче четвёртого тура РПЛ с «Уралом». До закрытия трансферного окна питерцы подписать Маркизио не успели, но сделали это уже после.
Вице-чемпион Европы и завсегдатай лазарета
Для РПЛ приход футболиста уровня Маркизио — настоящее событие, ведь в Россию не так часто переезжают игроки европейских топ-клубов. Пожалуй, с подписанием итальянца можно сравнить разве что трансфер Самуэля Это’О из миланского «Интера» в «Анжи». На тот момент камерунец также перешагнул четвёртый десяток.
Самый значимый трофей в коллекции Маркизио — серебро чемпионата Европы-2012. Тогда «Скуадру Адзурру» лишь в финале сумела остановить сборная Испании. Сам Клаудио на том турнире провёл все матчи на поле, от первой до последней минуты.
Помимо этого полузащитник принял участие в двух чемпионатах мира и одном Кубке конфедераций, на котором итальянцы завоевали бронзу. В составе национальной команды Маркизио провёл 55 матчей и забил пять мячей.
Вся же клубная карьера Клаудио до переезда в Санкт-Петербург была неразрывно связана с «Ювентусом», которому он отдал 25 лет, лишь на сезон отлучившись в аренду в «Эмполи».
В составе «Ювентуса» Маркизио провёл во всех турнирах почти 400 матчей — 389, в которых забил 37 мячей. Полузащитник семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и три — Суперкубок.
А вот еврокубки туринцам с Клаудио так и не покорились. «Юве» дважды играл в финале Лиги чемпионов, но оба раза терпел неудачу. При этом в 2015-м в решающей встрече с «Барселоной» Маркизио провёл на поле все 90 минут, а спустя два года в игре с «Реалом» обошёлся выходом на замену во втором тайме.
Так или иначе полузащитник долгое время был ключевым футболистом команды и лишь в последние сезоны стал реже выходить на поле. Во многом виной тому стали многочисленные травмы, которые периодически выводили Маркизио из строя. Так, в прошлом сезоне он получил сразу три неприятных повреждения.
А самой тяжёлой травмой в карьере спортсмена стал разрыв передней крестообразной связки в апреле 2016-го, из-за которого футболист пропустил чемпионат Европы во Франции.
Высокая травматичность и возраст Маркизио могут стать серьёзной проблемой для Семака. С другой стороны, футболистов с таким опытом в «Зените» просто нет. Если же у итальянца не будет возникать сложностей со здоровьем, он легко может занять любое место в центре полузащиты, в том числе в опорной зоне и чуть выше к линии атаки.
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