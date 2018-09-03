«Зенит» объявил о переходе экс-футболиста «Ювентуса» Маркизио

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Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио стал игроком санкт-петербургского «Зенита».
«Зенит» объявил о переходе экс-футболиста «Ювентуса» Маркизио
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Об этом сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы.

Соглашение с 32-летним хавбеком сборной Италии, который находился в состоянии свободного агента, рассчитано на два года.

До этого Маркизио покинул «Ювентус», за который выступал 25 лет. В составе туринцев он семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии, а также два раза доходил до финала Лиги чемпионов.

Ранее агент заявил, что трансфер Маркизио в «Зенит» будет зависеть от предложения клуба.

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