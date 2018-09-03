Футболист сборной Италии Маркизио: «Зенит» — самый амбициозный проект

Полузащитник сборной Италии по футболу, ранее защищавший цвета туринского «Ювентуса», прокомментировал переход в санкт-петербургский «Зенит».

«Престиж большого клуба. Это самый амбициозный проект. Такое же желание выиграть!» — написал 32-летний итальянец в своём Twitter.

The prestige of a great club.

The most ambitious project.

The same desire to win!

Презтиж великой команды

cамый честолюбивы план

такой же желание выигрывать!#TheWaveIsComing#ИдетВолна🌊 #MC? pic.twitter.com/R7UYsDvPp0 — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 3 сентября 2018 г.

Соглашение сине-бело-голубых с хавбеком, который находился в состоянии свободного агента, рассчитано на два года.

До этого Маркизио покинул «Ювентус», за который выступал 25 лет. В составе туринцев он семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии, а также два раза доходил до финала Лиги чемпионов.

Ранее «Зенит» объявил о переходе экс-футболиста «Ювентуса» Маркизио.