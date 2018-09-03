Футболист сборной Италии Маркизио: «Зенит» — самый амбициозный проект

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Полузащитник сборной Италии по футболу, ранее защищавший цвета туринского «Ювентуса», прокомментировал переход в санкт-петербургский «Зенит».

«Престиж большого клуба. Это самый амбициозный проект. Такое же желание выиграть!» — написал 32-летний итальянец в своём Twitter.

Соглашение сине-бело-голубых с хавбеком, который находился в состоянии свободного агента, рассчитано на два года.

До этого Маркизио покинул «Ювентус», за который выступал 25 лет. В составе туринцев он семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии, а также два раза доходил до финала Лиги чемпионов.

Ранее «Зенит» объявил о переходе экс-футболиста «Ювентуса» Маркизио.

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