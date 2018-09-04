Ребров заявил, что его не удивила уверенная игра Максименко на старте сезона РПЛ

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров высказал мнение о выступлении своего одноклубника и коллеги по амплуа Александра Максименко на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У команды вышел хороший старт сезона, мы не проиграли ни одного матча. Отрадно, что у Саши вышел уверенный старт, конечно, его надо поддерживать, я бы так не смог в его возрасте, но его уверенная игра меня никак не удивила!» — заявил Ребров.

В шести стартовых турах «Спартак» одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. Максименко отыграл все шесть матчей и пропустил один мяч.

Ранее стало известно, что «Спартак» заявил Романа Ерёменко на групповой этап Лиги Европы.