Ребров заявил, что его не удивила уверенная игра Максименко на старте сезона РПЛ

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Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров высказал мнение о выступлении своего одноклубника и коллеги по амплуа Александра Максименко на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ребров заявил, что его не удивила уверенная игра Максименко на старте сезона РПЛ
  • РИА Новости

«У команды вышел хороший старт сезона, мы не проиграли ни одного матча. Отрадно, что у Саши вышел уверенный старт, конечно, его надо поддерживать, я бы так не смог в его возрасте, но его уверенная игра меня никак не удивила!» — заявил Ребров.

В шести стартовых турах «Спартак» одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. Максименко отыграл все шесть матчей и пропустил один мяч.

Ранее стало известно, что «Спартак» заявил Романа Ерёменко на групповой этап Лиги Европы.

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