«Спартак» заявил Романа Ерёменко на групповой этап Лиги Европы
- globallookpress.com
Полный список игроков можно посмотреть на официальном сайте красно-белых.
Всего в список А вошли 24 футболиста, среди которых финский полузащитник Роман Ерёменко. Получивший травму Самуэль Жиго оказался вне заявки.
Список B для молодых игроков москвичи отправят в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ближе к началу группового турнира.
На групповом этапе ЛЕ «Спартак» встретится с испанским «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и шотландским «Рейнджерс».
Ранее экс-гендиректор «Спартака» выразил мнение, что у Дзюбы не было умысла наносить травму Жиго.