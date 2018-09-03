«Спартак» заявил Романа Ерёменко на групповой этап Лиги Европы

Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал заявку на матчи группового этапа Лиги Европы.

Полный список игроков можно посмотреть на официальном сайте красно-белых.

Всего в список А вошли 24 футболиста, среди которых финский полузащитник Роман Ерёменко. Получивший травму Самуэль Жиго оказался вне заявки.

Список B для молодых игроков москвичи отправят в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ближе к началу группового турнира.

На групповом этапе ЛЕ «Спартак» встретится с испанским «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и шотландским «Рейнджерс».

Ранее экс-гендиректор «Спартака» выразил мнение, что у Дзюбы не было умысла наносить травму Жиго.