Экс-гендиректор «Спартака» считает, что у Дзюбы не было умысла наносить травму Жиго
- РИА Новости
«Было противоборство двух игроков. Жиго прикрывал мяч, а Дзюба сзади старался его подвинуть и толкнул. Я не видел со стороны Артёма умысла нанести травму. Ситуация была игровой, оба футболиста бежали, и Жиго неудачно оступился», — заявил Шавло RT.
Он отметил, что, возможно, у Жиго уже были какие-то незначительные повреждения или накопленная из-за высоких нагрузок усталость, которые могли привести к таким последствиям.
«Он ведь много играет. По себе знаю, что когда игрок выходит на определённый уровень, то происходят болезни, травмы», — добавил эсперт.
Шавло также акцентировал внимание на том, что из-за эпизода с борьбой между Жиго и Дзюбой не должно быть никакой истерии.
«Футбол — это контактный вид спорта. Толчок в спину Жиго был, но нельзя сказать, что Дзюба хотел нанести травму», — подытожил бывший гендиректор «Спартака».
Эпизод произошёл на 19-й минуте матча «Зенит» — «Спартак» после борьбы с Дзюбой, Жиго временно покинул поле, но вернулся в игру, а на 27-й минуте был заменён на Георгия Джикию.
Позже стало известно, что Жиго получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава и ему предстоит перенести операцию.
Ранее бывший врач сборной России назвал ориентировочный срок восстановления Жиго после травмы.