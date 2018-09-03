Экс-гендиректор «Спартака» считает, что у Дзюбы не было умысла наносить травму Жиго

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал эпизод с травмой защитника Самуэля Жиго, полученной французом в борьбе с форвардом Артёмом Дзюбой в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Было противоборство двух игроков. Жиго прикрывал мяч, а Дзюба сзади старался его подвинуть и толкнул. Я не видел со стороны Артёма умысла нанести травму. Ситуация была игровой, оба футболиста бежали, и Жиго неудачно оступился», — заявил Шавло RT.

Он отметил, что, возможно, у Жиго уже были какие-то незначительные повреждения или накопленная из-за высоких нагрузок усталость, которые могли привести к таким последствиям.

«Он ведь много играет. По себе знаю, что когда игрок выходит на определённый уровень, то происходят болезни, травмы», — добавил эсперт.

Шавло также акцентировал внимание на том, что из-за эпизода с борьбой между Жиго и Дзюбой не должно быть никакой истерии.

«Футбол — это контактный вид спорта. Толчок в спину Жиго был, но нельзя сказать, что Дзюба хотел нанести травму», — подытожил бывший гендиректор «Спартака».

Эпизод произошёл на 19-й минуте матча «Зенит» — «Спартак» после борьбы с Дзюбой, Жиго временно покинул поле, но вернулся в игру, а на 27-й минуте был заменён на Георгия Джикию.

Позже стало известно, что Жиго получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава и ему предстоит перенести операцию.

Ранее бывший врач сборной России назвал ориентировочный срок восстановления Жиго после травмы.