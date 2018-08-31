ЦСКА объявил о переходе Облякова
Об этом сообщает официальный Twitter армейцев.
⚡ Иван Обляков стал армейцем!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 августа 2018 г.
Добро пожаловать, Ваня! Ты дома! 🔴🔵https://t.co/FYYT2eKp8xpic.twitter.com/fkT6cQGqWi
Соглашение между игроком и московским коллективом рассчитано до конца сезона-2022/23.
До этого в СМИ появилась информация, что армейцы заплатят за хавбека около €4 млн.
Обляков выступает за «Уфу» с 2016 года. За это время он сыграл за клуб из столицы Башкирии 54 матча и забил четыре мяча.
Ранее сообщалось, что ЦСКА приобретёт футболиста «Уфы» Облякова.