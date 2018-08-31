ЦСКА объявил о переходе Облякова

Московский футбольный клуб ЦСКА приобрёл полузащитника «Уфы» Ивана Облякова.

Об этом сообщает официальный Twitter армейцев.

Соглашение между игроком и московским коллективом рассчитано до конца сезона-2022/23.

До этого в СМИ появилась информация, что армейцы заплатят за хавбека около €4 млн.

Обляков выступает за «Уфу» с 2016 года. За это время он сыграл за клуб из столицы Башкирии 54 матча и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что ЦСКА приобретёт футболиста «Уфы» Облякова.