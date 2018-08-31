ЦСКА приобретёт футболиста «Уфы» Облякова
- РИА Новости
Об этом сообщает генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.
«Уфа» согласовала трансфер Облякова с ЦСКА, мы договорились по условиям. Были сложные переговоры. В настоящий момент идёт подготовка документов, а также согласовываются условия личного контракта футболиста. При этом хотелось бы отметить, что до закрытия трансферного окна ещё есть время, поэтому возможны любые варианты», — цитирует Газизова ТАСС.
До этого в СМИ появилась информация, что армейцы заплатят за хавбека около €4 млн и подпишут с ним контракт на пять лет.
Обляков выступает за «Уфу» с 2016 года. За это время он сыграл за клуб из столицы Башкирии 54 матча и забил четыре мяча.
Ранее футболист Сигурдссон подписал контракт с ЦСКА.