«После ЧМ к команде стали относиться лучше»: сборная России готовится к дебюту в Лиге наций

Российские футболисты провели вторую тренировку в рамках подготовки к матчу Лиги наций с национальной командой Турции. По окончании занятия нападающий Дмитрий Полоз прокомментировал назначение Артёма Дзюбы капитаном сборной, а полузащитник Константин Рауш заявил, что игроки тренируются с таким же энтузиазмом, как и накануне домашнего чемпионата мира.

Во вторник, 4 сентября, футболисты российской сборной провели очередную тренировку на базе в подмосковном Новогорске. Как и накануне, национальная команда занималась в полном составе.

Днём ранее сборная поздравляла с днём рождения главного тренера Станислава Черчесова, а во вторник спортсмены решили досрочно отметить Всемирный день сердца — перед традиционной разогревающей пробежкой игроки приняли участие в фотосессии по случаю праздника.

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Футболисты появились на газоне базы в 11:45 и на протяжении полутора часов выполняли как физические упражнения, так и работу с мячом. Голкиперы — Маринато Гилерме, Андрей Лунёв и Антон Шунин — занимались отдельно под руководством тренера вратарей Гинтараса Стауче, а новоиспечённый капитан Артём Дзюба в свойственной ему манере веселил партнёров.

После тренировки для общения с прессой вышел Дмитрий Полоз. Нападающий «Рубина» не был включён в состав национальной команды на домашний мундиаль, но признался, что искренне переживал за соотечественников.

«Соскучился по сборной. К сожалению, не был на чемпионате мира, но душой и сердцем оставался с командой. Переживал, как любой россиянин. Турнир позволил совершить огромный скачок вперёд всем игрокам, которые принимали в нём участие. Артём Дзюба, Денис Черышев, Роман Зобнин вышли на совсем другой уровень», — сказал футболист.

Уже 7 сентября сборная России дебютирует в Лиге наций матчем с национальной командой Турции. По словам форварда, команда подходит к встрече со всей серьёзностью.

«Лига наций — важный турнир для нас. Черчесов сказал, что надо побеждать в каждой встрече. Подготовка ведётся в плановом режиме. Атмосфера в команде хорошая. Не обращаю внимания на то, сколько человек и из каких клубов в составе сборной. Это вопрос к тренеру», — сказал Полоз.

При этом он признался, что не осведомлён, какой футбол проповедует ближайший соперник.

«Если честно, не следил за сборной Турции. Но мы играем на выезде, думаю, матч окажется достаточно тяжёлым. У нас есть время, хорошо подготовимся. Повторюсь — едем только за победой», — заверил Полоз.

Не обошли журналисты и назначение Дзюбы капитаном команды в отсутствие Игоря Акинфеева. Как отметил Полоз, форвард «Зенита» — отличная кандидатура на эту должность.

«Дзюба — один из самых опытных футболистов, которые сейчас есть в нашей команде. Думаю, он на 100% достоин быть капитаном», — считает игрок.

Он рассказал, что Черчесов использует его в атакующей линии, но при этом исключил конкуренцию с Дзюбой и Заболотным.

«Сегодня наигрывался в атаке. Я всегда располагаюсь ближе к нападению. Что касается конкуренции Дзюбе и Заболотному, то мы совершенно разные футболисты. Они столпы, а я совсем другого телосложения», — отметил спортсмен.

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу свой последний матч в карьере провёл защитник Сергей Игнашевич. Из-за травм ряда игроков оборонительной линии 38-летний спортсмен был экстренно вызван в сборную и блестяще провёл мундиаль. По его окончании он объявил о завершении карьеры и начал тренерскую деятельность, заняв пост ассистента в национальной команде.

«Непривычно видеть Игнашевича в другом амплуа. Он в первую очередь опытный футболист и порядочный человек. У него большой опыт, может умело подсказать. Всё-таки совсем недавно сам выходил на поле и играл. В упражнениях он не участвует. Называем его по имени и отчеству», — добавил Полоз.

"Он уже не Сергей, а Сергей Николаевич" (с) Станислав Черчесов

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич теперь в новой для себя роли 👍#ВместеМыКомандаpic.twitter.com/CBCjipParz — Сборная России (@TeamRussia) 4 сентября 2018 г.

Спортсмен также прокомментировал критику со стороны известного телекомментатора Геннадия Орлова. После центрального матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» он упрекнул российских игроков в неумении играть в одно касание. Это заявление вызвало негодование футболиста «Рубина».

«Я не слышал этого, но если он так считает… Пусть сам выходит и играет. Грубо говоря. Со стороны каждый видит по-своему, а в действительности всё совсем по-другому. Вы не так часто оказываетесь на поле, но если бы вышли, поняли бы, что ситуации бывают разными. Иногда на принятие решения остаются секунды», — заключил форвард «Рубина».

На вопросы журналистов ответил и хавбек «Краснодара» Дмитрий Стоцкий. Ранее 28-летний игрок лишь раз вызывался в национальную команду, но участия в официальных матчах не принимал.

«В сентябре 2017 года был больше тренировочный просмотровый сбор, много новых людей. Сейчас же всё ближе официальные матчи. За это время я перешёл в другой клуб, чему рад, а попадание в сборную — это отдельная страница. После чемпионата мира вся страна стала лучше относиться к команде. Меньше упрёков в нашу сторону. Мне приятно быть здесь», — признался футболист.

Он также рассказал, что пока не обсуждал с главным тренером свою роль в коллективе.

«Сегодня будет тактическое занятие. В принципе, я был хавбеком, а в «Краснодаре» получил травму основной правый защитник, поэтому пришлось закрыть эту позицию. Мне всё равно, где играть. Физически чувствую себя хорошо», — сказал Стоцкий.

По его словам, сборная Турции располагает сильным набором футболистов, а местные болельщики очень поддерживают свою команду.

«Знаю, что в сборной Турции есть хорошие исполнители, чуть-чуть даже можно назвать их звёздами. Почти все играют в Европе или в национальном чемпионате. Он тоже довольно хороший. Там тяжело выступать, потому что команды хорошо поддерживают», — отметил полузащитник.

Он также признался, что не знает о судьбе накладных усов, которые использовались при поздравлении Черчесова, и посоветовал обратиться с этим вопросом к Дзюбе.

Полузащитник «Динамо» Константин Рауш отметил, что рад вновь оказаться в национальной команде, после того как ему не удалось попасть в итоговую заявку на домашний чемпионат мира.

«Самое главное, что сейчас я без травм, здоров. Команда очень хорошо отыграла чемпионат мира. Сейчас наша задача — продолжать двигаться дальше. В целом ничего не изменилось. Все ребята так же тренируются, как и до мундиаля», — заявил Рауш.

В составе национальной команды России присутствует игрок, который не понаслышке знает о Турции как о футбольной стране. На протяжении последних двух лет Роман Нойштедтер выступает за местный «Фенербахче», однако пока не успел рассказать своим партнёрам по сборной о сильных сторонах будущих соперников.

«Нойштедтер ещё не делился подробностями. Я знаю некоторых игроков, выступал против них. На чемпионате мира помимо нашей команды следил за сборной Германии. У меня там много друзей. Но самое главное, что Россия хорошо отыграла на турнире», — сказал футболист «Динамо».

Помимо Игнашевича, после чемпионата мира карьеру в сборной завершил Юрий Жирков, который на протяжении многих лет являлся основным левым защитником и конкурентом Рауша на этой позиции. По словам Константина, этот факт не даёт ему оснований считать себя железным игроком стартового состава.

«До ухода Жиркова из сборной мы менялись, много играли. Сейчас передо мной стоит задача действовать на максимуме, а о конкуренции и моих шансах занять основное место на позиции — это вопрос к тренеру», — заключил Рауш.