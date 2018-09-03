День рождения Черчесова, накладные усы и новый капитан: как сборная России провела первый тренировочный день

Сборная России по футболу провела первый тренировочный день на базе в Новогорске в преддверии матча Лиги наций с Турцией. Главным событием стал юбилей наставника команды Станислава Черчесова, который отпраздновал 55-летие. Между тем сам специалист объявил, что новым капитаном сборной будет Артём Дзюба.

Поздравление Черчесова

В понедельник отечественная национальная команда впервые собралась на базе в Новогорске после чемпионата мира. Кажется, футболисты были рады видеть друг друга спустя пару месяцев. Несмотря на то, что времени после окончания мундиаля прошло совсем немного, некоторые игроки прибыли на базу в принципиально ином качестве. Так, 39-летний Сергей Игнашевич завершил спортивную карьеру, и теперь будет помогать Станиславу Черчесову.

«Он уже не Сергей Игнашевич, а Сергей Николаевич Игнашевич. Я представил его команде в новой роли. Его приняли аплодисментами, будет потихонечку обживаться. У него есть задатки, надо помочь их проявлять. Сейчас Сергей в ЦСКА, но потихоньку будем его вербовать», — пошутил главный тренер сборной.

Некоторых же прямо на базе поджидали приятные новости. Стало известно, что мяч Дениса Черышева в ворота Хорватии вошёл в список голов-претендентов на премию Ференца Пушкаша, которая вручается автору самого красивого забитого мяча по итогам года.

«Конечно, приятно, что мой гол посчитали красивым, но, дай бог, лучшие голы впереди. Конечно, это один из моих любимых мячей, жалко, что он не помог сборной России пройти дальше, ведь это было бы намного лучше для нас, но ничего страшного. Забить в четвертьфинале чемпионата мира — нечто особенное. Так до конца и не осознал, что это произошло со мной. Любой ребёнок мечтает сыграть на первенстве планеты и отметиться там голом. В моём случае сказка стала явью», — сказал Черышев.

Между тем главным событием дня, безусловно, стал юбилей самого Черчесова. Третьего сентября ему исполнилось 55 лет. По такому случаю работники базы в Новогорске подарили тренеру специальный торт.

Но самый неожиданный сюрприз специалисту преподнесли его собственные подопечные. Они надели изготовленные по такому случаю футболки, на которых Черчесов изображён в скафандре с отсылкой к космосу, в котором, по словам самого тренера, побывала сборная России на мундиале, и наклеили на лица накладные усы. После такого Черчесова вряд ли кто-то назовёт тренером-диктатором. В конце концов, при Фабио Капелло в сборной подобную акцию было тяжело себе представить.

«Необычно. Не ждал такого. Раз есть возможность шутить, креативить, значит, всё хорошо — команда живёт своей жизнью», — радовался поздравлению сам Черчесов.

К слову присутствовал на тренировке и и.о. президента РФС Александр Алаев. Он подчеркнул, что в сборной с чемпионата мира сохранилась позитивная атмосфера.

«Оригинально поздравили тренера, кажется, всем понравилось. Все видели, что команда отработала тренировку в хорошем настроении. Чувствую, позитивный фон, который появился вокруг сборной, остался. Наша задача — сделать всё, чтобы он никуда не исчез», — подчеркнул Алаев.

«Артём готов взять на себя эту ношу»

Впрочем, нашлось у Черчесова время ответить и на серьёзные вопросы журналистов. Во-первых, тренер заявил, что первым номером сборной в отсутствии Игоря Акинфеева будет голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, а капитанская повязка от завершившего карьеру Игнашевича перейдёт к Артёму Дзюбе. Партнёры этому решению обрадовались.

«В «Зените» Артём много эмоций отдаёт команде, является душой коллектива. Думаю, в сборной теперь будет такая же атмосфера», — подчеркнул Антон Заболотный.

Причём, по словам Антона, именно новоиспечённый капитан сборной подсказал партнёрам идею с накладными усами. Сам же Черчесов подчеркнул, что у него не было сомнений в том, кому именно отдать повязку.

«Мы с Артёмом уже поговорили на тему капитанства. Он готов взять на себя эту ношу», — поведал тренер.

В целом футболисты сборной на первой тренировке разделились на три группы: в одну вошли те, кто играл в воскресенье, в другую — игравшие в субботу, а в оставшуюся — все остальные.

Уже седьмого числа в пятницу российская команда в первом матче Лиги наций на выезде встретится с Турцией. При этом пути соперников в последний раз пересекались совсем недавно — в товарищеском матче в преддверии мундиаля. Тогда игра завершилась вничью — 1:1.

«Различий между играми много. Тот матч мы проводили в подготовительный период — это раз. Посмотрите на составы команд — это два. Ну и третье различие заключается в том, что стартует официальный турнир, в котором начисляются очки. Возможно, произнесу банальную вещь, но настраиваемся выиграть все матчи. Есть турнир, сборная России, образно говоря, находится в нём во второй лиге. Нужно выходить в первую», — отметил Черчесов.

Поддержали тренера и его подопечные, в частности Эльмир Набиуллин, который может сыграть в составе сборной России первый матч за три года.

«Всегда приятно возвращаться в сборную. Мы уже обсудили Лигу наций, наши перспективы, наша задача — выигрывать в каждом матче. Для нас каждая игра важна, и эта не исключение, мы будем биться. Мы чувствуем на себе дополнительную ответственность, будем продолжать доказывать свою состоятельность. Нам нужно поддерживать то, чего мы добились. Нам нужно продолжать держать эту планку», — заявил футболист.