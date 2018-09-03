Черышев прокомментировал попадание своего гола в шорт-лист номинантов на звание лучшего по версии ФИФА в 2018 году

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Полузащитник сборной России по футболу и испанской «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал номинацию своего гола в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года против Хорватии на премию Ференца Пушкаша, вручаемую за лучший забитый мяч сезона.
Черышев прокомментировал попадание своего гола в шорт-лист номинантов на звание лучшего по версии ФИФА в 2018 году
  • © Maria Jose Segovia
  • globallookpress.com

«Приятно, что гол посчитали красивым. Но, надеюсь, лучшие голы впереди. Конечно, это один из моих любимых голов в карьере, но жалко, что он не помог сборной России пройти дальше. Это было бы намного лучше для нас, но ничего страшного», — заявил футболист пресс-службе национальной команды. 

В список претендентов на престижную премию также попали голы Гарета Бейла, Лазароса Христодулопулоса, Криштиану Роналду, Джорджиана де Арраскаэты, Райли Макгри, Лионеля Месси, Бенжамена Павара, Рикарду Куарежмы и Мохаммеда Салаха.

Церемония награждения пройдёт 24 сентября в Лондоне.

Ранее отец Черышева заявил, что сын только набирает обороты в «Валенсии» после чемпионата мира по футболу.

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