Черышев прокомментировал попадание своего гола в шорт-лист номинантов на звание лучшего по версии ФИФА в 2018 году
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«Приятно, что гол посчитали красивым. Но, надеюсь, лучшие голы впереди. Конечно, это один из моих любимых голов в карьере, но жалко, что он не помог сборной России пройти дальше. Это было бы намного лучше для нас, но ничего страшного», — заявил футболист пресс-службе национальной команды.
ФИФА опубликовала список голов-претендентов на премию Пушкаша, которая вручается автору самого красивого забитого мяча по итогам года.— Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.
Среди номинантов оказался гол Дениса Черышева, который он забил в ворота Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018.
Реакция Дениса Черышева на новость: pic.twitter.com/Xm8C3h1zld
В список претендентов на престижную премию также попали голы Гарета Бейла, Лазароса Христодулопулоса, Криштиану Роналду, Джорджиана де Арраскаэты, Райли Макгри, Лионеля Месси, Бенжамена Павара, Рикарду Куарежмы и Мохаммеда Салаха.
Церемония награждения пройдёт 24 сентября в Лондоне.
Ранее отец Черышева заявил, что сын только набирает обороты в «Валенсии» после чемпионата мира по футболу.