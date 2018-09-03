Черышев прокомментировал попадание своего гола в шорт-лист номинантов на звание лучшего по версии ФИФА в 2018 году

Полузащитник сборной России по футболу и испанской «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал номинацию своего гола в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года против Хорватии на премию Ференца Пушкаша, вручаемую за лучший забитый мяч сезона.

«Приятно, что гол посчитали красивым. Но, надеюсь, лучшие голы впереди. Конечно, это один из моих любимых голов в карьере, но жалко, что он не помог сборной России пройти дальше. Это было бы намного лучше для нас, но ничего страшного», — заявил футболист пресс-службе национальной команды.

ФИФА опубликовала список голов-претендентов на премию Пушкаша, которая вручается автору самого красивого забитого мяча по итогам года.

Среди номинантов оказался гол Дениса Черышева, который он забил в ворота Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

Реакция Дениса Черышева на новость: pic.twitter.com/Xm8C3h1zld — Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

В список претендентов на престижную премию также попали голы Гарета Бейла, Лазароса Христодулопулоса, Криштиану Роналду, Джорджиана де Арраскаэты, Райли Макгри, Лионеля Месси, Бенжамена Павара, Рикарду Куарежмы и Мохаммеда Салаха.

Церемония награждения пройдёт 24 сентября в Лондоне.

Ранее отец Черышева заявил, что сын только набирает обороты в «Валенсии» после чемпионата мира по футболу.