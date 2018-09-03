Отец Черышева считает, что сын только набирает обороты в «Валенсии» после чемпионата мира по футболу

Отец полузащитника «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева Дмитрий прокомментировал первый гол сына после перехода в испанский клуб.

«Денис доволен забитым мячом, но расстроен, что команда сыграла вничью. Поскольку любой гол, который приносит радость, должен быть победным. Победный мяч всегда более важный», — цитирует отца игрока ТАСС.

Он также сказал, что этот гол — огромный плюс в работе сына.

«Денис только набирает обороты после чемпионата мира и отпуска. Он продолжает работать в том же духе», — добавил Черышев-старший.

Денис Черышев, впервые вышедший в стартовом составе «Валенсии» после перехода из «Вильярреала», отличился уже на 16-й минуте своего первого матча после возвращения в стан «летучих мышей». Мяч россиянина помог его команде сыграть с «Леванте» вничью.

Ранее сообщалось, что гол Черышева за сборную России вошёл в шорт-лист номинантов на звание лучшего в 2018 году по версии ФИФА.