Футболист ЦСКА Чалов заявил, что хотел бы сыграть с Месси

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Фёдор Чалов признался, что в будущем хотел бы продолжить карьеру в одном из топовых европейских чемпионатов.

«В будущем хотел бы продолжить карьеру в одном из топ-5 чемпионатов Европы. Это, например, могла бы быть Испания. Хотел бы поиграть с Лионелем Месси», — заявил форвард на прямой линии на официальном сайте Российского футбольного союза.

Он также рассказал, как справляется с критикой в свой адрес.

«Раньше часто обращал на внимание на критику, однако сейчас стал спокойнее. Друзья и родные мне помогают. Я понял, что критика по сути неважна. Нужно лишь играть самому и наслаждаться футболом. Мне есть куда расти, нужно прибавлять, в частности в игре головой», — добавил Чалов.

В этом сезоне на счету Чалова шесть матчей в составе армейцев и пять забитых мячей.

Ранее Чалов был признан лучшим игроком шестого тура Российской премьер-лиги.