Футболист ЦСКА Чалов заявил, что хотел бы сыграть с Месси
- РИА Новости
«В будущем хотел бы продолжить карьеру в одном из топ-5 чемпионатов Европы. Это, например, могла бы быть Испания. Хотел бы поиграть с Лионелем Месси», — заявил форвард на прямой линии на официальном сайте Российского футбольного союза.
Он также рассказал, как справляется с критикой в свой адрес.
«Раньше часто обращал на внимание на критику, однако сейчас стал спокойнее. Друзья и родные мне помогают. Я понял, что критика по сути неважна. Нужно лишь играть самому и наслаждаться футболом. Мне есть куда расти, нужно прибавлять, в частности в игре головой», — добавил Чалов.
В этом сезоне на счету Чалова шесть матчей в составе армейцев и пять забитых мячей.
Ранее Чалов был признан лучшим игроком шестого тура Российской премьер-лиги.