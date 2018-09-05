«В соответствии с правилами экипировки»: УЕФА не против размещения лозунга «Слава Украине» на футбольной форме
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В Киеве состоялась презентация новой формы сборной Украины по футболу, в которой национальная команда выступит на ближайших международных соревнованиях, в том числе и в стартующей 6 сентября Лиге наций. В мероприятии приняли участие ведущие игроки команды Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Андрей Пятов и Андрей Лунин.
По сравнению с предыдущим вариантом её дизайн был значительно упрощён, традиционный узор был заменён однотонным материалом. Неизменными остались цвета спортивной одежды, однако к жёлтому и синему комплектам, символизирующим флаг государства, добавился ещё и альтернативный белый.
Нова форма збірної🇺🇦!#МиЗбірнаpic.twitter.com/v7K5hLioAK— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 4 сентября 2018 г.
Впрочем, внимание любителей футбола привлекли не столько внешний вид и расцветка одежды, сколько небольшая деталь, отсутствовавшая на ней раньше. Над фамилиями игроков на спине появилась надпись «Слава Украине».
С одной стороны, данный лозунг можно расценивать как безобидную попытку восхваления своей родины и людей, в разное время боровшихся за её свободу. Однако радикально настроенные болельщики могут усмотреть в ней иной смысл, вспомнив, что в годы Второй мировой войны его активно использовали украинские националистические движения, выступавшие против действующей советской власти. Кроме того, их идеи во многом совпадали со взглядами европейских фашистских партий.
В связи с этим употребление фразы в современном контексте может расцениваться весьма неоднозначно, учитывая напряжённые отношения между Россией и Украиной. Особенно это касается крупных спортивных событий, на которых использование любой политической, религиозной и социальной символики строго запрещено в соответствии с регламентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В связи с этим каждая национальная команда, входящая в состав организации, в числе прочего обязана согласовывать с ней внешний вид своей спортивной одежды. Таким образом, футбольные власти не только допустили наличие лозунга на форме подопечных Андрея Шевченко, но и не увидели в нём политического контекста или попытки провокации.
«Данный комплект был принят в соответствии с правилами УЕФА по экипировке команд за 2018 год и согласно третьей главе «Идентификация команды», — сообщили RT представители союза.
Министр спорта Украины Игорь Жданов одобрил данное нововведение и отметил, что представителям других видов спорта стоило бы последовать примеру футбольной команды.
«Стильно, модно, патриотично. Поддерживаю и призываю другие сборные Украины по различным видам спорта перенимать практику размещения лозунга «Слава Украине» при заказе и изготовлении формы», — написал депутат на своей странице в Facebook.
Наличие неоднозначной фразы на экипировке украинцев вызвало бурную реакцию среди российских болельщиков, которые усмотрели в этом очередную попытку провокации.
«И что? Добились чего-то такого, что обычным нациям не под силу? Курам на смех», — написал один из пользователей социальных сетей.
Однако российские функционеры отнеслись к наличию лозунга на форме сборной Украины более спокойно. Так, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв призвал не раздувать скандал на пустом месте.
«Любая команда имеет право использовать свои лозунги, символику, речёвки и так далее, если это не ущемляет позицию других людей. Лично я не вижу ничего унизительного для россиян в данной фразе. Эту ситуацию стоит просто принять без всяких истерик и ажиотажа», — заявил политик в разговоре с RT.
Кроме того, по мнению Свищёва, необходимо учитывать контекст, в котором используется то или иное высказывание.
«Мы же не против, чтобы Украина или любая другая страна выступала под своей символикой. Поэтому необходимо отделить политику от спорта и относиться к подобным вещам спокойно. В данном случае их нельзя сравнивать с выходками националистического характера некоторых украинских спортсменов, которые явно пытаются спровоцировать российскую сторону своими высказываниями или действиями», — добавил депутат.
В качестве примера провокационных действий можно привести поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды на чемпионате мира 2018 года. После матча 1/4 финала с Россией футболист и селекционер киевского «Динамо» Огнен Вукоевич записали видеоролик, на котором выкрикивали лозунг «Слава Украине». Впоследствии спортсмен извинился, однако российская общественность остро отреагировала на инцидент, призвав УЕФА наказать футболиста за необдуманный поступок.
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