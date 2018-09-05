«В соответствии с правилами экипировки»: УЕФА не против размещения лозунга «Слава Украине» на футбольной форме

Сборная Украины по футболу представила новые комплекты формы. От предыдущих её отличает присутствие лозунга «Слава Украине» над фамилиями игроков. Российская общественность расценила это как провокацию, однако представители УЕФА не усмотрели во фразе политического подтекста. Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв также отметил, что не видит в ситуации ничего предосудительного, и призвал не раздувать скандал на ровном месте.

В Киеве состоялась презентация новой формы сборной Украины по футболу, в которой национальная команда выступит на ближайших международных соревнованиях, в том числе и в стартующей 6 сентября Лиге наций. В мероприятии приняли участие ведущие игроки команды Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Андрей Пятов и Андрей Лунин.

По сравнению с предыдущим вариантом её дизайн был значительно упрощён, традиционный узор был заменён однотонным материалом. Неизменными остались цвета спортивной одежды, однако к жёлтому и синему комплектам, символизирующим флаг государства, добавился ещё и альтернативный белый.

Впрочем, внимание любителей футбола привлекли не столько внешний вид и расцветка одежды, сколько небольшая деталь, отсутствовавшая на ней раньше. Над фамилиями игроков на спине появилась надпись «Слава Украине».

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С одной стороны, данный лозунг можно расценивать как безобидную попытку восхваления своей родины и людей, в разное время боровшихся за её свободу. Однако радикально настроенные болельщики могут усмотреть в ней иной смысл, вспомнив, что в годы Второй мировой войны его активно использовали украинские националистические движения, выступавшие против действующей советской власти. Кроме того, их идеи во многом совпадали со взглядами европейских фашистских партий.

В связи с этим употребление фразы в современном контексте может расцениваться весьма неоднозначно, учитывая напряжённые отношения между Россией и Украиной. Особенно это касается крупных спортивных событий, на которых использование любой политической, религиозной и социальной символики строго запрещено в соответствии с регламентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В связи с этим каждая национальная команда, входящая в состав организации, в числе прочего обязана согласовывать с ней внешний вид своей спортивной одежды. Таким образом, футбольные власти не только допустили наличие лозунга на форме подопечных Андрея Шевченко, но и не увидели в нём политического контекста или попытки провокации.

«Данный комплект был принят в соответствии с правилами УЕФА по экипировке команд за 2018 год и согласно третьей главе «Идентификация команды», — сообщили RT представители союза.

Министр спорта Украины Игорь Жданов одобрил данное нововведение и отметил, что представителям других видов спорта стоило бы последовать примеру футбольной команды.

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«Стильно, модно, патриотично. Поддерживаю и призываю другие сборные Украины по различным видам спорта перенимать практику размещения лозунга «Слава Украине» при заказе и изготовлении формы», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Наличие неоднозначной фразы на экипировке украинцев вызвало бурную реакцию среди российских болельщиков, которые усмотрели в этом очередную попытку провокации.

«И что? Добились чего-то такого, что обычным нациям не под силу? Курам на смех», — написал один из пользователей социальных сетей.

Однако российские функционеры отнеслись к наличию лозунга на форме сборной Украины более спокойно. Так, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв призвал не раздувать скандал на пустом месте.

«Любая команда имеет право использовать свои лозунги, символику, речёвки и так далее, если это не ущемляет позицию других людей. Лично я не вижу ничего унизительного для россиян в данной фразе. Эту ситуацию стоит просто принять без всяких истерик и ажиотажа», — заявил политик в разговоре с RT.

Кроме того, по мнению Свищёва, необходимо учитывать контекст, в котором используется то или иное высказывание.

«Мы же не против, чтобы Украина или любая другая страна выступала под своей символикой. Поэтому необходимо отделить политику от спорта и относиться к подобным вещам спокойно. В данном случае их нельзя сравнивать с выходками националистического характера некоторых украинских спортсменов, которые явно пытаются спровоцировать российскую сторону своими высказываниями или действиями», — добавил депутат.

В качестве примера провокационных действий можно привести поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды на чемпионате мира 2018 года. После матча 1/4 финала с Россией футболист и селекционер киевского «Динамо» Огнен Вукоевич записали видеоролик, на котором выкрикивали лозунг «Слава Украине». Впоследствии спортсмен извинился, однако российская общественность остро отреагировала на инцидент, призвав УЕФА наказать футболиста за необдуманный поступок.