«В соответствии с правилами экипировки»: УЕФА не против размещения лозунга «Слава Украине» на футбольной форме

В Киеве состоялась презентация новой формы сборной Украины по футболу, в которой национальная команда выступит на ближайших международных соревнованиях, в том числе и в стартующей 6 сентября Лиге наций. В мероприятии приняли участие ведущие игроки команды Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Андрей Пятов и Андрей Лунин.

По сравнению с предыдущим вариантом её дизайн был значительно упрощён, традиционный узор был заменён однотонным материалом. Неизменными остались цвета спортивной одежды, однако к жёлтому и синему комплектам, символизирующим флаг государства, добавился ещё и альтернативный белый.

Впрочем, внимание любителей футбола привлекли не столько внешний вид и расцветка одежды, сколько небольшая деталь, отсутствовавшая на ней раньше. Над фамилиями игроков на спине появилась надпись «Слава Украине».

