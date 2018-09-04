На форме сборной Украины по футболу появился лозунг «Слава Украине»

Короткая ссылка
Сборная Украины по футболу провела презентацию новых комплектов игровой формы.
На форме сборной Украины по футболу появился лозунг «Слава Украине»

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, были представлены традиционные жёлтый и синий комплекты, а также белый. На футболках сзади ближе к воротнику размещён лозунг «Слава Украине».

Первый матч в новой форме подопечные Андрея Шевченко проведут 6 сентября против сборной Чехии в групповом этапе Лиги наций.

Ранее появилась информация, что в УЕФА поступило предложение не разводить команды из России и с Украины при жеребьёвках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить