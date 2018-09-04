На форме сборной Украины по футболу появился лозунг «Слава Украине»

Сборная Украины по футболу провела презентацию новых комплектов игровой формы.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, были представлены традиционные жёлтый и синий комплекты, а также белый. На футболках сзади ближе к воротнику размещён лозунг «Слава Украине».

Первый матч в новой форме подопечные Андрея Шевченко проведут 6 сентября против сборной Чехии в групповом этапе Лиги наций.

Ранее появилась информация, что в УЕФА поступило предложение не разводить команды из России и с Украины при жеребьёвках.