Депутат Свищёв рассказал о своём отношении к надписи «Слава Украине» на форме украинской сборной по футболу

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв рассказал о своём отношении к надписи «Слава Украине» на форме украинской сборной по футболу.

«Отношусь к этому спокойно, так как любая команда имеет право использовать свои лозунги, символику, речовки и так далее, если это не ущемляет позицию других людей. Лично я не вижу ничего унизительного для россиян в данной фразе. В связи с этим пусть делают что хотят», — заявил Свищёв в беседе с RT.

Он также добавил, что каждый случай использования таких лозунгов необходимо рассматривать отдельно, в зависимости от контекста.

«Считаю, что большое значение имеет контекст, в котором данный лозунг используется. Мы же не против, чтобы Украина или любая другая страна выступала под своей символикой. Поэтому необходимо отделить политику от спорта и относиться к подобным вещам спокойно. В данном случае их нельзя сравнивать с выходками националистического характера некоторых украинских спортсменов, которые явно пытаются спровоцировать российскую сторону своими высказываниями или действиями. А эту ситуацию нужно просто принять без всяких истерик и ажиотажа», — сказал Свищёв.

Ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали нанесение надписи «Слава Украине» на новую форму украинской сборной по футболу.