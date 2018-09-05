Министр спорта Украины призвал сборные по всем видам спорта нанести на форму лозунг «Слава Украине»

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Министр спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал нанесение на форму национальной команды по футболу фразы «Слава Украине».
Министр спорта Украины призвал сборные по всем видам спорта нанести на форму лозунг «Слава Украине»
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«Стильно, модно, патриотично», — написал Жданов на своей странице в Facebook.

Он также призвал сборные по другим видам спорта разместить у себя на форме подобный лозунг, который скандировал футболист сборной Хорвати Домагой Вида после победы над Россией в матче чемпионата мира 2018 года.

«Поддерживаю и призываю другие национальные сборные команды Украины по различным видам спорта перенимать подобную практику размещения лозунга «Слава Украине» при заказе и изготовлении формы», — заявил Жданов.

Ранее сообщалось, что на форме сборной Украины по футболу появился лозунг «Слава Украине».

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